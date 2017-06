Vermischtes Schwandorf

07.06.2017

19

0 07.06.201719

Der Luftballonwettbewerb gehört zum Pfingstvolksfest wie Karussell und Bierzelt. Am Mittwoch verteilten Mitarbeiter der Stadt wieder rund 1000 bunte Ballons. Für die Preisträger aus dem vergangenen Jahr gab's schöne Geschenke.

Von den 1000 abgeschickten Karten des Ballonflugwettbewerbs 2016 kamen 21 zurück. Darunter auch die des sechsjährigen Tizian Reuel aus Fronberg, dessen Ballon im 218 Kilometer entfernten Haugschlag (Niederösterreich) niederging. Oberbürgermeister Andreas Feller und seine Stellvertreterin Martina Englhardt-Kopf überreichten ihm am Mittwoch im Festzelt ein Nintendo-Spiel im Wert von 100 Euro, gestiftet von der Festleitung Uebel & Sachs.Den zweiten Preis, eine Barbie-Puppe mit Zubehör im Wert von 70 Euro (gestiftet vom Festwirt) , bekam die sechsjährige Leonie Schlager aus der Schlegelstraße, deren Ballon bis nach Wlaschim in der Tschechischen Republik (206 km) flog.Rang drei belegte die zehnjährige Yeliz Creanga aus dem Richter Weg. Ihr Ballon schaffte es bis Kurschiman in der Tschechischen Republik (135 Kilometer). Für sie gab es ein Mal- und Bastelset im Wert von 50 Euro. Unweit davon wurde auch die Karte des siebenjährigen Dennis Sabl aus der Fronberger Straße gefunden. Er erhielt einen CAT-Bagger im Wert von 30 Euro. Die Preise drei und vier spendete die Stadt.Am Mittwoch Nachmittag stiegen dann erneut 1000 Luftballone auf und entschwanden allmählich den Blicken der Kinder. Die Teilnehmer hatten erst einen kräftigen Regenschauer abwarten mussten, ehe sie ihr Glück versuchen konnten. Die Mädchen und Buben freuten sich natürlich auch über die Freikarten, die die Fahrgeschäfte am Familiennachmittag zur Verfügung gestellt hatten.