Vermischtes Schwandorf

19.06.2017

"Wo wächst mein Mittagessen?" Dieser Frage gehen die Kindergarten- und Grundschulkinder in den nächsten zwei Wochen nach. Neun Bauernhöfe im Landkreis beteiligen sich an der Aktion der Landfrauen im Bayerischen Bauernverband. Am Montag war die Auftaktveranstaltung auf dem Hof von Bernadette und Florian Mauerer in Loisnitz (Stadt Teublitz).

Schwandorf/Teublitz. "Der Kindertag stößt seit 20 Jahren auf großes Interesse", versicherte Kreisbäuerin Sabine Schindler. Für viele Mädchen und Jungen sei es der erste Kontakt mit der Landwirtschaft. Der Vollerwerbsbäuerin aus Nittenau ist es auch wichtig, die Kinder für einen schonenden Umgang mit der Natur zu sensibilisieren.Die 500 teilnehmenden Betriebe in Bayern erwarten in den nächsten Tagen 33 000 Kinder. Im Landkreis haben sich 900 Mädchen und Buben angemeldet. Auf dem Mauerer-Hof dürfen die Kinder nicht nur Stallhasen füttern, sondern auch Ferkel streicheln. Der Vollerwerbslandwirt in Loisnitz hat sich mit 80 Muttersauen auf die Ferkelaufzucht spezialisiert. Mit 30 Kilogramm verkauft er sie an die Mäster weiter.Das zweite Standbein ist der Kartoffelanbau. Der Betrieb ist mit dem Siegel "Qualität aus Bayern" zertifiziert und beliefert die Veredelungsfirmen in der Region. Jedes Jahr im Juni öffnen Bauernfamilien in ganz Bayern ihre Höfe, um Kindergarten- und Schulkindern mit Unterstützung durch den BBV einen Einblick in die heimische Landwirtschaft zu geben.Für die Jüngsten steckt der Besuch voller Abenteuer und Überraschungen. Woher kommt die Milch? Wie wächst Getreide? Wie lange wird ein Ferkel gesäugt und welches Futter bekommt es danach? Anhand konkreter Beispiele können Kinder das Leben auf dem Hof spielerisch entdecken und dabei vor allem den Lebensmitteln auf die Spur gehen."Mit unserem Kindertag wollen wir zeigen, wie es wirklich auf einem Bauernhof zugeht und was die Landwirtschaft alles hervorbringt", sagt Kreisbäuerin Sabine Schindler aus Nittenau. Unter dem Motto "Wo wächst mein Mittagessen" dreht sich in diesem Jahr alles um die Frage, wie Kartoffeln, Fleisch, Gemüse und Pfannkuchen auf den Teller kommen. Dahinter stehe das Ziel, Kindern die Lebensmittelerzeugung und die Verarbeitung der Produkte auf anschauliche Weise zu vermitteln. Erste Gäste auf dem Mauerer-Hof waren am Montag die Mitglieder der Eltern-Kind-Gruppe aus Katzdorf, der auch Bäuerin Bernadette Mauerer selber angehört. Die Familie hat drei kleine Kinder.