Vermischtes Schwandorf

24.09.2017

265

0 24.09.2017265

Trotz des Bombenfunds am Krankenhaus St. Barbara (wir berichteten) läuft die medizinische Betreuung weiter. Zentrale Notaufnahme und Kreißsaal sind geöffnet. "Patienten, für die sich Änderungen ergeben, werden informiert und erhalten einen Ersatztermin", so die Pressesprecherin des Hauses, Marion Hausmann. "Alle anderen Patienten können problemlos behandelt werden". Am Samstag, 30. September, werden das Haus und das umliegende Gebiet in einem Radius von 300 Metern evakuiert.

Die Versorgung der werdenden Eltern im Kreißsaal läuft bis Donnerstag, 28. September, bis 12 Uhr kündigt die Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. Susanne Merl, an. Es laufen Abstimmungsgespräche mit der Klinik St. Hedwig in Regensburg, um eine lückenlose Versorgung der Schwangeren in Stadt und Landkreis Schwandorf sicher zu stellen. St. Barbara verfügt über die einzige Geburtshilfestation im Landkreis. Die Mitarbeiter des Krankenhauses St. Barbara bereiten aktuell die Evakuierung des Hauses vor, die am Samstag, 30. September, erfolgen soll. Das Datum hat der Führungsstab Katastrophenschutz am Landratsamt am Freitag festgelegt, nachdem am Morgen gegen 8.55 Uhr auf der Baustelle des Neubaus an der Schwandorfer Klinik ein 250 Kilo schwerer Blindgänger gefunden worden war. Er musste aber nicht sofort entschärft werden. Die Polizei bewacht die Bombe. Damit die medizinische Versorgung von Patienten bis zum Ende der Woche reibungslos abläuft und dann noch im Haus verbliebene Patienten in Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten in umliegende Krankenhäuser verlegt werden können, laufen im Krankenhaus St. Barbara die Vorbereitungen auf Hochtouren. Seit Samstagvormittag arbeiten drei Arbeitsgruppen an allen Themen, die für die Evakuierung am 30. September notwendig sind. Zu einer Lagebesprechung treffen sich die Mitglieder täglich.