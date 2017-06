Vermischtes Schwandorf

16.06.2017

16.06.2017

Gänseblümchen, Löwenzahn, Veilchen, Rosen- und Holunderblüten. Annegret Hottner hat Blumen gern - zum Kochen gern. Und viele Beeren sowie andere Früchte noch dazu.

Duftende Rosen

Mit Likör "veredelt"

Die Schwandorferin verarbeitet sie zu fruchtigen Brotaufstrichen und wird bei der Rezeptur kreativ. Sie mag zwar gerne Marmelade, braucht zum Backen viel, aber aufessen kann das alles eine Familie beileibe nicht. Über 60 Sorten hat Annegret Hottner voriges Jahr produziert. Großproduktion ist aber nicht ihr Ding. Maximal das doppelte Rezept macht sie in einem Aufwasch. Lieber kocht sie öfters.Verarbeitet wird nur, was im eigenen Garten, in Wald und Flur oder im Garten von Freunden wächst, vom Apfel bis zur Zwetschge, von der Brombeere bis hin zur Quitte. Ist die Ernte, aus welchen Gründen auch immer schlecht, ist eine bestimmte Marmelade zwischendurch mal nicht verfügbar. Robinien zum Beispiel könnten heuer zum Problem werden. "Bei uns gibt's nur ganz oben welche." Doch Alternativen gibt es genug. Es müssen heuer auch nicht unbedingt Kriecherln sein. Hottner nennt sie Haferschlehe, und die könnte es erfroren haben, befürchtet die 64-Jährige.Diese alte Obstsorte ist eine Mischung aus Zwetschge und Schlehe. Als Mitglied von Arche Noah bevorzugt Annegret Hottner bei Obst und Gemüse alte Sorten. In ihrer Küche steht nun ein Sieb mit Rosenblüten bereit. Sie sind nicht fürs Blumenstreuen vorgesehen, sondern werden mit Wasser angesetzt. "Nehmen kann man im Prinzip jede Rose, wenn sie duftet. Ein paar dunkelrote sind schön wegen der Farbe." Allerdings warnt die Schwandorferin: "Bloß keine Rosen fürs Gelee kaufen. Sie sind zu sehr gespritzt."Die duftenden Rosenblüten werden aber erst 24 Stunden später zu Gelee verarbeitet. Sie sollen durchziehen, genauso wie der Holunder, der 24 Stunden im Apfelsaft baden darf. Vor dem Kochen werden die Blüten abgesiebt und leicht ausgedrückt. Gelierzucker kommt dazu. Annegret Hottner lässt die Flüssigkeit etwa vier Minuten kochen, rührt immer wieder um. Die Deckel der Gläser schwimmen derweil im heißen Wasser. Die Gläser werden mit kochendem Wasser befüllt; ein ganz kleines Glas hat sich dazu gemogelt. Das sind Annegret Hottners Probepackungen. Die Hobby-Marmeladenköchin geht ab und zu auf Märkte, zum Beispiel den Kirchweihmarkt im Freilandmuseum, und bietet ihre Marmeladen an. "Die Leute probieren gern. Sie wissen oft nicht wie Quitten schmecken." Deshalb hält die Marmeladenköchin Proben bereit. "Natürlich greifen viele zu den ausgefallenen Sorten. Erdbeeren und Johannisbeeren werden häufig noch selbst verarbeitet." Darüberhinaus gebe es aber Schleckermäuler, die beispielsweise ausschließlich rote Marmelade essen.Hottner erzählt und hat dabei ihr kochendes Holunderblütengelee immer im Blick. Bevor sie die siedend heiße Süßigkeit in die vom Wasser befreiten Gläser füllt, "veredelt" sie diese noch mit einem Stamperl Holunderblütenlikör - natürlich selbst gemacht. "Den Likör koche ich nicht mit, aber die Flüssigkeit ist so heiß, dass der Alkohol verdampft." Die Gläser stehen perfekt bereit und werden routiniert gefüllt, so dass kein Tropfen daneben geht. Schnell kommt der Schraubdeckel drauf und das Glas wird umgedreht. "Aber nicht zu lange, sonst klebt die Marmelade am Deckel fest."Inzwischen steht das Rosenblütengelee auf dem Herd. Hierfür packt Annegret Hottner einen Rosenblütenlikör aus. Die Flasche des selbst gemachten Getränks hat sie mit Alufolie umwickelt, damit es seine Farbe nicht verliert. Das wird auch bei Marmeladen- und Gelees zum Problem, wenn sie zu lange lagern. "Rote werden heller, gelbe leicht braun und Erdbeeren gräulich. Auch der Geschmack lässt nach, aber ein bis eineinhalb Jahre Lagerung sind kein Problem." Erreichbar ist sie unter annegret_hottner@web.de

Holunder und Rosen aufs Brot

Schwandorf. (ihl) Für das Holunderblütengelee nimmt Annegret Hottner einen Dreiviertel Liter Apfelsaft, in den sie so viele Blütendolden gibt, dass sie noch mit Flüssigkeit bedeckt sind. Das Apfelsaft-Blüten-Gemisch lässt sie 24 Stunden durchziehen und gießt dann die Blüten ab. In die Flüssigkeit kommen der Saft von einer halben Zitrone und 500 Gramm 2:1 oder ein Kilo 1:1 Gelierzucker. Nach vier Minuten Kochzeit den Aufstrich vom Herd nehmen, Likör zugeben und sofort in die heiß ausgespülten Gläser füllen. Mit einem Löffel den Schaum abschöpfen. "Der macht nichts, aber die Marmelade sieht besser aus." Für das Rosenblütengelee nimmt sie einen Dreiviertel Liter Wasser. Von den Blüten entfernt sie den Stielansatz und schneidet mit einer Gartenschere die gelblichen Blätterenden ab. "Dort sitzen Bitterstoffe." So viele Blütenblätter ins Wasser geben, dass alle bedeckt sind, kurz aufkochen und über Nacht, besser 24 Stunden, durchziehen lassen. Nach dem Abgießen den Saft von einer halben Zitrone, ein Kilo Gelierzucker 1:1 zugeben, vier Minuten kochen und das Gelee mit einem Stamperl Rosenblütensirup verfeinern.