Vermischtes Schwandorf

02.08.2017

Kann man sich so dumm verhalten? Weil er nicht zu seiner Berufungsverhandlung in Amberg erschien, muss ein 26-jähriger Schwandorfer nun 16 Monate hinter Gitter. Dabei hätte er bei der Neuauflage seines Prozesses um einiges "billiger" davonkommen können.

Amberg/Schwandorf. Es ging um den Verbrechenstatbestand einer versuchten räuberischen Erpressung. Nur einen Tag nach der Entlassung aus einer längeren Haft in Bayreuth hatte der 26-Jährige in Schwandorf einen Bekannten angehalten, ihn gepackt und 1700 Euro aus einer, wie er meinte, alten Forderung von ihm verlangt. Das Opfer des rüden Angriffs zahlte nicht und informierte umgehend die Polizei.Ab dann kam ein Strafverfahren in Gang, das wegen versuchter räuberischer Erpressung vor das Schwandorfer Schöffengericht führte. Dort wurde im Dezember längere Zeit verhandelt, wobei der junge Mann seine Attacke in gewisser Weise auch einräumte. Zum Schluss stellte Staatsanwalt Holger Vogl einen Strafantrag, der auf versuchte Nötigung lautete. Dafür verlangte Vogl ein Jahr ohne Bewährung. Das Schöffengericht verhängte 16 Monate Haft zum Absitzen und sah den Tatbestand einer versuchten räuberischen Erpressung erfüllt. Daraufhin legte Verteidiger Wilhelm Wartha für seinen Mandaten Berufung zum Landgericht ein. Mit der Hoffnung, dort ein milderes Urteil zu erhalten.Alle waren zur Neuauflage des Prozesses in Amberg da. Nur der Angeklagte fehlte. Keine Entschuldigung, für seinen Verteidiger telefonisch nicht erreichbar. Die 3. Strafkammer unter Vorsitz von Gerd Dreßler wartete eine halbe Stunde.Dann verwarf sie die Berufung und machte das Schwandorfer Ersturteil rechtskräftig. Der 26-Jährige muss damit schon in den nächsten Tagen für ein Jahr und vier Monate hinter Gefängnis-Gitter.