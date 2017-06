Vermischtes Schwandorf

27.06.2017

Der Mann mit den kurzgeschorenen Haaren sitzt da und erweckt den Anschein, als ginge ihn die mit großem Aufwand betriebene Beweisaufnahme im Gerichtssaal nichts an. Dabei droht dem 45-Jährigen im schlimmsten Fall eine lebenslange Freiheitsstrafe. Doch bis zum Urteil wird wohl noch einige Zeit vergehen.

Bei Kontrolle ausgerastet

Alleine im Zimmer

Drei Schüsse fielen am Morgen des 31. Mai vergangenen Jahres im ersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in Maxhütte-Haidhof. Als Sanitäter und Notarzt eintrafen, fanden sie eine Frau, die rücklings auf einer Schlafcouch lag. Der Mediziner kümmerte sich sofort intensiv und schilderte später in einer Vernehmung, dass umfangreiche Maßnahmen eingeleitet wurden, um das Leben der von mehreren Schüssen getroffenen 59-Jährigen zu retten. Doch angesichts der schweren inneren Verletzungen kam jede Hilfe zu spät.Nur wenige Augenblicke später fuhren Streifenwagen vor. Erst einer aus Burglengenfeld, dann ein Dienstfahrzeug, das aus Regenstauf kam. Die Polizisten hörten von Anwohnern den Namen des mutmaßlichen Täters. Sie kannten ihn und begaben sich unverzüglich zu dessen 200 Meter entfernt liegenden Wohnung. "Das geschah mit Bedacht. Denn wir haben auf Eigensicherung geachtet", schilderte jetzt einer der Beamten die angespannte Situation. Die Unterkunft des damals 44-Jährigen war verschlossen. Deshalb wurde die Türe eingetreten. Den Gesuchten fanden die Uniformierten nicht, er war längst auf der Flucht. Aber sie stießen auf zwei Patronen vom Kaliber 7.62 Millimeter. Sie lagen auf einem Zettel, auf den er geschrieben hatte: "Für meinen letzten Knockout."Wer ist dieser Mann? Die Polizisten aus Burglengenfeld und Regenstauf hatten immer wieder unangenehme Erfahrungen mit ihm gemacht. Am 12. Dezember 2015 beispielsweise, als man ihn bei Leonberg (Kreis Schwandorf) stoppte. Dabei rastete er aus und sagte: "Mit den nächsten Tausend Euro, die ich habe, kaufe ich mir eine Knarre. Und dann bin ich mal an der Reihe." Gemeint war das wohl so, als ob er dann den Finger am Abzug habe.Es gab noch weitere Begebenheiten. Am 3. Mai 2016 etwa, als er in Burglengenfeld mit seinem Wagen unterwegs war. Beamte sahen ihn und wussten: "Der hat keinen Führerschein". Also wurde der Mann angehalten und zur Blutentnahme gebracht. Am Abend vor den in Maxhütte-Haidhof abgefeuerten Schüssen war das erneut der Fall. Wieder Kontrolle, abermals angetrunken und ohne Fahrerlaubnis. Daraus ergab sich der Eindruck: Ein Unbelehrbarer, dem behördliches Einschreiten offenbar egal war.Das Schwurgericht unter Vorsitz von Roswitha Stöber hörte sich alle Berichte an.Doch weitaus mehr interessiert die Richter jetzt, was sich in jenen Minuten abspielte, als der heute 45-Jährige seine weitaus ältere Freundin in deren Wohnung aufsuchte. Fest steht: Zum Tatzeitpunkt waren beide allein in den Räumen. Eine zuvor noch anwesende Nachbarin war gebeten worden, zu gehen. Sie hörte kurz darauf drei Knallgeräusche. Sie wurden auch von mehreren anderen Leuten, die an der Imigstraße in Maxhütte-Haidhof wohnen, vernommen.Ein Berg von Fragen türmt sich auf. Wurde der Mann tatsächlich, wie er bei der Kripo angab, "so richtig rausgeworfen"? Hatte seine Partnerin (auch das ein Zitat aus der Vernehmungsakte) "eine eiskalte Ader"? Und weiter: Brachte der bisher recht schweigsame Angeklagte die russische Tokarev-Pistole mit oder wurde sie ihm erst in der Wohnung von der sie angeblich bei sich verwahrenden Frau ausgehändigt? Daraus resultiert die wohl wichtigste Frage: War es Mord oder Totschlag? Der 45-Jährige hat bisher noch nicht einmal darauf geantwortet, ob er die Schüsse abfeuerte. Zwei von ihnen trafen den Oberkörper der Frau. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.