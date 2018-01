Wirtschaft Schwandorf

02.01.2018

Gegen das Virus gibt es keinen Impfstoff. Bei einem Ausbruch in einem Stall müssten alle Schweine im betroffenen Betrieb sowie im Umkreis getötet werden. Das wäre für die heimischen Schweinezüchter eine Katastrophe. Jetzt gilt es, zu handeln - und der Ball liegt im Feld der Jäger.

Infos in sechs Sprachen

Hygiene im Stall wichtig

Plakat-Aktion Die Staatsregierung plant mehrsprachige Aufklärungskampagnen in den Grenzgebieten zu Tschechien, gezielte Kontrollen der Veterinärbehörden und strengere Hygienemaßnahmen. Als Präventivmaßnahme gegen die Afrikanische Schweinepest ist eine Plakat-Aktion auf unbewirtschafteten Park- und Rastanlagen im grenznahen Bereich in Aussicht. Das Problem sind Speisereste, die Wildschweine anlocken. Deshalb sollten Speisereste keinesfalls in offenen Behältnissen entsorgt werden, insbesondere nicht auf Rastplätzen, zumal diese vielfach von Waldflächen umgeben sind. (td)

Die Rede ist von ASP, der Afrikanischen Schweinepest, vor der sich die Schweinemäster und -züchter der Region fürchten. Noch ist die Gefahr nicht akut, aber sie kann es schnell werden. In der Nähe von Warschau wurde der Erreger bereits bei 40 verendeten Wildschweinen festgestellt. Damit ist die Seuche noch rund 300 Kilometer von Deutschland entfernt. Dies darf aber nicht dazu führen, die Gefahr zu unterschätzen, heißt es aus den Kreisen von Veterinären und der Jagdbehörde am Landratsamt. Denn auf den Transitstrecken sei diese Entfernung in wenigen Stunden zu überwinden.Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft informiert deshalb wie folgt sechssprachig auf Plakaten an den Autobahnen: "Seit 2014 breitet sich die hochansteckende Afrikanische Schweinepest in Europa aus und bedroht Millionen Haus- und Wildschweine. Lebensmittel können diese, für den Menschen ungefährliche, Krankheit übertragen. Bitte werfen Sie daher Speisereste nur in verschlossene Müllbehälter!"Besonders gefährlich ist in diesem Zusammenhang die Einfuhr von Schweinefleischprodukten aus Osteuropa. Wobei "gefährlich" zunächst nicht für Menschen gilt. Aber obwohl das Virus für den Menschen ungefährlich ist, kann es sich doch über längere Zeit in Lebensmitteln halten.Vor allem Landwirte sehen durch die Ausbreitung der Tierseuche eine Bedrohung für Betriebe mit Schweinehaltung. "Einige sehen ihre Existenz bedroht", heißt es beim Bayerischen Bauernverband. Die Erkrankung bei den Schweinen geht mit einer sehr hohen Sterblichkeitsrate bei den infizierten Tieren einher - und ein Impfstoff ist nicht verfügbar. Nach einem Ausbruch wären weitreichende Handelsrestriktionen in den Schutzzonen die Folge.Die Regierung der Oberpfalz hat bereits veranlasst, dass alle schweinehaltenden Betriebe in der Oberpfalz von den Veterinärämtern angeschrieben und auf die strikte Einhaltung von Bio-Sicherheitsmaßnahmen hingewiesen werden, wie sie in der Schweinehaltungs-Hygieneverordnung dargelegt sind, erläuterte Hans Prechtl in seiner Eigenschaft als Sprecher des Landratsamts.Auch die Jägerschaft ist aufgerufen, Präventionsmaßnahmen umzusetzen, verstärkt auf Hygienemaßnahmen zu achten und verendete oder vor dem Erlegen auffällige Wildschweine dem zuständigen Veterinäramt zu melden, damit die erforderliche Untersuchung auf ASP veranlasst werden kann. Der stellvertretende Landrat Arnold Kimmerl, früher Förster und passionierter Jäger, sieht die Schwere des Problems und weiß, was jetzt auf die Jäger zukommt. "Es muss ganz konsequent abgeschossen werden", fordert er, weiß aber auch, was damit an Arbeit und Zeitaufwand verbunden ist. Nachdem der Preis für Wildbret in den Keller gerutscht ist, gibt es eine Initiative der Staatsregierung, die Jägern für das Erlegen bestimmter Wildschweine 20 Euro zusätzlich zuzusagen.Die Meldung machte auf Facebook die Runde. In der Gruppe "Du bist ein echter Schwandorfer, wenn..." tauchte am Abend des zweiten Weihnachtstags die Frage auf: "Habe heute ein Wildschwein in Dachelhofen gesehen. Weiß jemand was näheres dazu?" Wie sich zeigte, wussten mehrere Schwandorfer etwas beizusteuern. "In Ettmannsdorf waren gestern Abend auch fünf Stück unterwegs," schrieb jemand. "Hat in den Nachbargrundstücken Schäden angerichtet", ergänzte eine andere Stimme. Der Schaden: Es ging ein Swimmingpool kaputt, in dem eines der Tiere ein paar Runden drehte, bevor es wieder verschwand. Erfreulicherweise wurde die Sportaktion fotografiert. "Jetzt wird die Sau auch noch berühmt!", meinte eine Userin. "Hätte böse ausgehen können", kommentierte eine andere.