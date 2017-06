Wirtschaft Schwandorf

06.06.2017

Was die reinen Zahlen angeht, haben Bewerber gute Karten: Aus dem Landkreis Schwandorf wurden der Agentur für Arbeit bis Mai über 1400 Ausbildungsstellen gemeldet. Dem stehen gut 840 junge Leute gegenüber, die eine Lehrstelle suchen.

Noch 691 ohne Stelle

Cham legt deutlich zu

Im Landkreis sind genau 1436 Ausbildungsstellen zur Besetzung gemeldet worden, das sind 33 Stellen oder 2,4 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte die Agentur mit. Gegen den Trend im Gesamtbezirk stieg auch die Zahl der Bewerber leicht auf 842, das sind elf Bewerber oder 1,3 Prozent mehr als im Vorjahr.Für den Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Schwandorf (Landkreise Schwandorf, Amberg-Sulzbach und Cham sowie Stadt Amberg) weisen die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr einen merklichen Anstieg der gemeldeten Ausbildungsstellen sowie einem geringfügigen Rückgang der gemeldeten Bewerber aus. Die Statistik zeigt zudem einen deutlichen Überhang von Stellen zu Bewerbern aus.Seit Beginn des Berichtsjahres im Oktober 2016 bis Ende Mai meldeten Betriebe für den gesamten Bezirk 4584 Ausbildungsplätze. Das sind gegenüber dem Vorjahreszeitraum 518 Ausbildungsplätze oder 12,7 Prozent mehr. Aktuell sind noch 1957 Stellen unbesetzt.Den Betrieben im Bezirk der Agentur seien die zurückgehenden Schülerzahlen, der drohende Fachkräftemangel sowie die hohe Bedeutung der eigenen Ausbildung bewusst, bewertet die Agentur die Lage in einer Pressemitteilung. Deshalb hätten die ausbildungsberechtigten Unternehmen ihren Bedarf an Nachwuchskräften in größerem Umfang als im Vorjahr gemeldet.Dem genannten Ausbildungsplatzangebot stehen im Mai 2666 Jugendliche mit Wohnort im Gesamtbezirk der Agentur gegenüber, die als Bewerber bei der Arbeitsagentur gemeldet sind und einen Ausbildungsplatz anstreben. Das sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zehn Bewerber oder 0,4 Prozent weniger. Unversorgt sind derzeit noch 691 Jugendliche. Die rückläufige Entwicklung der Bewerber sei insbesondere auf die demografische Entwicklung mit leicht sinkenden Schülerzahlen zurückzuführen, so die Agentur.Aber es sind auch weitere Tendenzen erkennbar: Leistungsfähige Jugendliche besuchen nach dem mittleren Bildungsabschluss in beachtlichem Umfang weiterführende Schulen. Teilweise wiederholen Schüler zum Zweck der Notenverbesserung auch die letzte Jahrgangsstufe. Ein erfolgreich verlaufenes Betriebspraktikum führt häufig auch schon direkt zum Ausbildungsvertrag, so dass auch dieser Personenkreis nicht in die Statistik der Bewerber fällt.Denn Jugendliche und junge Erwachsene werden nur dann als Bewerber in der Ausbildungsstatistik dargestellt, wenn sie eine betriebliche Ausbildung anstreben, ausbildungsreif sind sowie auch Vermittlungsangebote der Arbeitsagentur wünschen. Derzeit sei noch keine endgültige Aussage für den Ausbildungsstellenmarkt möglich, da noch vier Monate bis zum Ende des Geschäftsjahres Berichtsjahres verbleiben, teilt die Agentur mit. Es sei jedoch absehbar, dass sich die aufgezeigten Entwicklungen bis zum Ende des Berufsberatungsjahres am 30. September 2017 fortsetzen werden.Ein Blick zu den Nachbarn zeigt Unterschiede zum Landkreis Schwandorf. In der Stadt Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach sind 1317 Lehrstellen gemeldet worden, das sind 70 Stellen (5,6 Prozent) mehr als im Vorjahr. Demgegenüber sank die Zahl der Bewerber um 54 auf 975. Im Landkreis Cham wurden 1831 Ausbildungsstellen zur Besetzung gemeldet, 415 Stellen oder 29,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Demgegenüber beträgt die Zahl der gemeldeten Bewerber 849, das sind 75 Bewerber oder 8,1 Prozent weniger als im Vorjahr.