Arbeiten am Müllkraftwerk

Wirtschaft Schwandorf

18.06.2017

18.06.2017

Im Müllkraftwerk stehen größere Arbeiten an. Es handelt sich dabei um Instandhaltungs-Maßnahmen. Dabei kann es laut einer Pressemitteilung in den nächsten Wochen etwas lauter werden.

In einem Schreiben teilt der Zweckverband Müllverwertung Schwandorf (ZMS) den Sachverhalt mit. Es heißt, dass sogenannte Revisionsarbeiten an der Ofenlinie 4 vorgesehen sind. Dabei sollen neue Kesselwände eingebaut werden. Zu diesem Zweck wird ab Samstag, 24. Juni, auf dem Kraftwerksgelände des Zweckverbandes Müllverwertung Schwandorf ein Hochkran errichtet. Der ZMS betreibt mit dieser Maßnahme laut Pressemitteilung eine vorbeugende Instandhaltung-Maßnahme, die dem Schutz und Erhalt der Anlage und damit auch der Entsorgungssicherheit der Bürger im Verbandsgebiet dient.Vorsorglich weist ZMS darauf hin, dass beim Austausch der Kesselwände und beim Betrieb des Turmdrehkrans Lärm auch in den Abendstunden und nachts nicht auszuschließen sind. Die Maßnahme ist auf etwa fünf Wochen angelegt. Sie ist mit der Regierung der Oberpfalz und dem Gewerbeaufsichtsamt abgestimmt. Es wird vonseiten des Zweckverbands bereits im vorab um Verständnis für eventuell auftretende Lärmbelästigungen gebeten.