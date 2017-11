Wirtschaft Schwandorf

30.11.2017

30.11.2017

(ch) Mit 2,3 Prozent liegt die Arbeitslosigkeit im Landkreis Schwandorf weiter unter dem Bayernschnitt von 2,9. Im November stieg die Zahl der Menschen ohne Job minimal um 18 auf 1930. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Rückgang um fast 460. Das teilte die Agentur am Donnerstag mit.

Die gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt setzte sich kontinuierlich fort. Markus Nitsch, Chef der Agentur für Arbeit Schwandorf

Auch im Bezirk der Geschäftsstelle Schwandorf (Landkreis ohne Bereich Oberviechtach) blieb die Arbeitslosigkeit von Oktober auf November stabil. Zum Stichtag Mitte November waren rund 1730 Personen arbeitslos gemeldet, sechs mehr als im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat ging die Zahl der Arbeitslosen deutlich zurück, und zwar um rund 460 Personen oder 21,1 Prozent. Im Laufe des Novembers meldeten sich rund 770 Arbeitnehmer neu oder erneut arbeitslos, rund 40 Personen weniger als im November des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote blieb von Oktober auf November unverändert bei 2,3 Prozent. Im November vor einem Jahr lag die Quote bei 2,9 Prozent."Die gute Entwicklung auf dem Schwandorfer Arbeitsmarkt setzte sich kontinuierlich fort. Eine stetig wachsende Beschäftigung und die damit einhergehende anhaltend hohe Nachfrage nach Arbeitskräften tragen dazu bei", sagte der neue Leiter der Agentur für Arbeit Schwandorf Markus Nitsch. Dabei zeigen sich jedoch zunehmend strukturelle Probleme. Die steigende Nachfrage der Betriebe nach Fachkräften mit dem kleiner werdenden Angebot an Arbeitskräften bestmöglich in Einklang zu bringen, sei eine der großen Herausforderungen, so Nitsch.Die derzeit bundesweit angesetzte "Woche der Menschen mit Behinderung" soll zusätzlich zu dem ganzjährigen Augenmerk auf die Verbesserung der Integrationschancen Behinderter und damit der Inklusion hinwirken. Arbeitgeber können in diesem Personenkreis durchaus künftige Arbeitskräfte finden. Die Aktion ist Teil des nationalen Aktionsplanes der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention,Arbeitsagentur und Jobcenter engagieren sich über die Aktionswoche hinaus mit zahlreichen Initiativen und Maßnahmen, um die Inklusion voranzubringen. "Wir helfen den Unternehmen bei der Inklusion. Wir bieten kompetente Beratungen, zum Beispiel wie ein Arbeitsplatz an die Bedürfnisse behinderter Menschen angepasst werden kann und zeigen finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten auf", sagte Nitsch. Hierfür steht den Arbeitgebern der jeweilige persönliche Ansprechpartner im gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur und des Jobcenters im Landkreis zu Verfügung.Insgesamt meldeten Betriebe im Laufe des Berichtsmonats - ähnlich wie im November des Vorjahres - rund 430 sozialversicherungspflichtige Stellen neu zur Besetzung.