Wirtschaft Schwandorf

01.08.2017

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Bereich der Agentur Schwandorf (Landkreis ohne Bereich Oberviechtach) ist weiter stabil. Von Juni auf Juli stieg die Zahl der Menschen ohne Job zwar geringfügig an - um rund 50 Personen oder 2,4 Prozent -, sie lag aber deutlich unter dem Wert vor einem Jahr. Das teilte die Agentur für Arbeit mit.

Beim Rückgang der Gesamtarbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich setzte sich die Tendenz im Berichtsmonat Juli weiter fort. Mitte Juli waren im Bezirk der Hauptagentur rund 1950 Personen arbeitslos gemeldet, 350 Personen oder 15,4 Prozent weniger als im Juli des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote stieg von 2,5 Prozent im Juni auf 2,6 Prozent im Juli. Vor einem Jahr lag die Quote im Juli noch bei 3,0 Prozent. Im Laufe des Berichtsmonats meldeten sich rund 740 Personen neu oder erneut arbeitslos, das waren rund 90 Meldungen weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres."Der Arbeitsmarkt ist weiter in stabiler Verfassung", sagte Joachim Ossmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Schwandorf. Wie im Juli üblich, meldeten sich zahlreich Jugendliche nach Ausbildungsende von zwei- und dreijährigen beruflichen Ausbildungen sowie Schulabgänger. Im Vergleich zum Juli des Vorjahres ging jedoch die Arbeitslosigkeit bei den Jüngeren bis 25 Jahre um rund zehn Prozent zurück."Der hohe Fachkräftebedarf in der Region eröffnet für die Jugendlichen, die vom Ausbildungsbetrieb nicht übernommen wurden, sehr gute Perspektiven für eine rasche Arbeitsaufnahme", so Ossmann. Neben dem hohen Fachkräftebedarf bewegt sich die Nachfrage nach qualifizierten Helfern vor allem im Bereich der Personaldienstleister stabil auf hohem Niveau. Um bestehende personenbezogene Nachteile wie etwa Langzeitarbeitslosigkeit oder Migrationshintergrund auszugleichen, bietet die Arbeitsvermittlung das zur Verfügung stehende Beratungs- und Förderangebot, etwa Eingliederungszuschüsse oder betriebsnahe Qualifizierungen, an. "Arbeitgebern und Arbeitnehmern stehen die Vermittlungs- und Beratungsfachkräfte jederzeit für Gespräche zur Verfügung", so Ossmann.Die auf hohem Niveau liegende Nachfrage nach Arbeitskräften stieg weiter an. Betriebe und Verwaltungen meldeten seit Jahresbeginn rund 3590 sozialversicherungspflichtige Stellen neu zur Besetzung, rund 260 Angebote mehr als im Vorjahr.