Wirtschaft Schwandorf

06.06.2017

06.06.2017

Das Betriebsjubiläum zum 35-jährigen Bestehen nahm IHK-Geschäftsführer Manuel Lischka zum Anlass, um den Inhaber des Autohauses J.B. Lell in Schwandorf mit einer Urkunde zu gratulieren. "Es ist schon bemerkenswert, welche dynamische Entwicklung das Unternehmen in den vergangenen 35 Jahren gemacht hat", betonte Manuel Lischka.

Innerhalb von drei Jahrzehnten entwickelte sich das Autohaus Lell zum größten BMW-Vertragshändler der Oberpfalz. "Die BMW Autohäuser Schwandorf, Kümmersbruck, Weiden und Wunsiedel sowie das Autohaus der BMW-Konzerntochter Mini stehen für höchste Qualität und perfekten Service", so der IHK-Vertreter. Zudem gehören dem Unternehmen noch zwei weitere Autohäuser der Traditionsmarke Ford an.Rund 250 Mitarbeiter beschäftigt Inhaber Johann Baptist Lell in seinen Autohäusern. "Mehr als 80 Prozent der Arbeitnehmer sind schon länger als zehn Jahre für J.B. Lell tätig. Dies zeugt von einer hervorragenden Mitarbeiterführung und einer enormen Identifikation der Angestellten mit dem Betrieb", so Lischka. Mit der Urkunde bedankte sich die IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim für die geleistete Arbeit und Treue zum Standort Mittlere Oberpfalz sowie den "wertvollen Beitrag" zur Fachkräftesicherung.Johann Baptist Lell erinnerte an die Anfänge des Unternehmens in der Regensburger Straße mit fünf Mitarbeitern. In der nächsten Zeit stehen umfangreiche Umbaumaßnahmen an. Der Autohändler kündigte den Abriss der Halle am Standort Schwandorf in der Industriestraße an. Es gehe darum, den Betrieb an neue Technologien anzupassen und das "Wohlfühl-Gefühl" der Kunden und Mitarbeiter zu verbessern. Der Erfolg der vergangenen 35 Jahre des Unternehmens sei nur den treuen Kunden zu verdanken, wovon viele zu persönlichen Freunden geworden seien. "Harmonie im Betrieb ist meine Philosophie" so der Unternehmer. Er wolle allen ein "Zuhause-Gefühl" geben. Vor 35 Jahren war Lell jüngster BMW-Vertragshändler und ist in der Branche erfolgreich geblieben.