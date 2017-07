Wirtschaft Schwandorf

25.07.2017

Mit 66 Produkten beteiligten sich Ende Mai sechs Betriebe der Bäckerinnung Schwandorf an der Brot- und Semmelprüfung. Von den 51 Brotsorten erhielten 26 die Bewertung "sehr gut" und 25 "gut". Bei den Semmeln gab Prüfer Manfred Stiefel neun die Note Eins und sechs eine "Zwei". "Ein gutes Ergebnis", freute sich Obermeister Christian Glaab bei der Urkundenüberreichung am Montag in der Schwefelquelle. Was ihn besonders beeindruckte: Kein einziges Erzeugnis blieb ohne Prämierung.

Vom Bauern- bis zum Vollkornbrot und von der Kaiser- bis zur Dinkelsemmel: Prüfer Manfred Stiefel bewertete die Produkte nach Form und Aussehen, Oberflächen- und Krusteneigenschaft, Lockerung und Krumenbildung, Struktur und Elastizität sowie Geruch und Geschmack.Mit der Urkunde können jetzt folgende Betriebe werben: Kurt Scherl (Schwandorf), Helmut Kosler ( Maxhütte-Haidhof), Roland Moser (Teublitz), Heinrich Schmid (Burglengenfeld), Christian Glaab (Schwandorf) und Sebastian Scheitinger (Dieterskirchen).Die Bäckerinnung Schwandorf gehören 21 Betriebe an. Sie gaben im vergangenen Jahr elf Bäckerlehrlingen und vier Verkäuferinnen einen Ausbildungsvertrag. Vor allem im Verkauf wünscht sich Obermeister Christian Glaab mehr Bewerbungen.