27.06.2017

Die schreckliche Brandkatastrophe in einem Londoner Hochhaus hätte es so nicht gegeben, wäre in der Dämmung hochwirksamer Flammschutz verbaut worden: Die schwer entzündlichen "funktionalen Füllstoffe" der Nabaltec AG werden weltweit nachgefragt. Das Unternehmen vermeldet "volle Auslastung".

15 Cent je Aktie

Zuverlässiger Lieferant

Amberg. Der Produktionsstillstand der inzwischen 100-prozentigen Tochter Nashtec in den USA schmälerte 2016 zwar den Gewinn um fast 16 Prozent, der Umsatz legte jedoch erneut kräftig um 5,2 Prozent auf knapp 160 Millionen Euro zu (wir berichteten). Vorstandsvorsitzender Johannes Heckmann rechnet damit, dass das Werk in Corpus Christi (Texas) Anfang 2018 "wieder ans Netz geht" und somit die teure Zulieferung von Schwandorf aus in Übersee die Nabaltec nicht mehr belastet.Bei der Hauptversammlung am Dienstag im Amberger ACC freute sich selbst der ansonsten kritische Vertreter der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) über neue Höchstkurse der Nabaltec-Aktie jenseits von 19 Euro. Dies gab es zuletzt 2007. Die Börse hatte 2016 die letztendlich gelösten Kalamitäten in den USA noch mit einem "Seitwärtstrend" verfolgt. Die Anteilseigner müssen sich wie 2015 mit einer Dividende von 15 Cent je Aktie begnügen. Schließlich versteht sich die Nabaltec als "kapitalintensives Unternehmen": Seit 2006 summieren sich die Investitionen auf 165 Millionen Euro. Weitere 60 Millionen Euro stehen bis 2021 an, wo Heckmann den Umsatz bei 200 Millionen sieht.Etwaigen protektionistischen Tendenzen in den USA begegnet Vorstandschef Heckmann "sehr relaxed". Der Exportanteil beträgt 73,3 Prozent, wobei fast 50 Prozent nach Europa gehen. Vorstand Michael Klimes: "Die Nabaltec wächst in allen Regionen der Welt kontinuierlich."In der Rolle der weltweiten Marktführerschaft bei Spezialprodukten (Funktionale Füllstoffe und technische Keramik) ist das Schwandorfer Unternehmen klug positioniert: Die "Top 5" der weltweit 800 Kunden bestreiten nur 22 Prozent des Umsatzes, die "Top 10" etwa 30 Prozent. Heckmann: "Wir arbeiten nicht über den Preis. Die Kunden wollen einen zuverlässigen, soliden Lieferanten - und die Qualität muss stimmen." Dazu komme die Innovationskraft ...