20.06.2017

Die "theorielastigen" Gymnasien erkennen zunehmend die Bedeutung der Praxisorientierung. "Das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium gilt hier als Vorreiter", versichert Anton Grauvogl. Der Ausbildungsleiter der Firma Horsch aus Schwandorf-Sitzenhof unterzeichnete am Montag gemeinsam mit Schulleiter Johannes Werner einen Kooperationsvertrag zur Vertiefung des Informationsaustausches.

Das weltweit agierende Unternehmen bietet den Schülern der zehnten Klassen ein "berufsorientiertes Training" mit Bewerbungsgespräch, Praktikum und Einblick in das Berufsleben an. Nach der Devise: "Schüler entwickeln für sich gemeinsamen mit Profis berufliche Zukunftsperspektiven".Im Kooperationsvertrag sind drei Ziele formuliert: Vernetzung von Schule und Wirtschaft, Heranführen der Schüler an die moderne Arbeitswelt und regelmäßiger Informationsaustausch auf der Führungsebene. Zur Umsetzung der Ziele benennen die Kooperationspartner "je einen ständigen Ansprechpartner", veranstalten Seminare, informieren über Berufsbilder, ermöglichen Praktika, unterstützen sich gegenseitig in der Öffentlichkeitsarbeit und realisieren gemeinsame Projekte.