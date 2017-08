Wirtschaft Schwandorf

Innovationsfreude, Zukunftssicherheit, attraktiver Arbeitgeber und unternehmerischer Fortschritt. Diese Punkte verband Wirtschaftsministerin Ilse Aigner bei der Verleihung des Preises "Bayern Best 50" an Horsch.

Bereits zum vierten mal hat Horsch nun die als bedeutendsten bayerischen Wirtschaftspreis angesehene Auszeichnung für den Mittelstand verliehen bekommen. Der Landmaschinenhersteller belege damit eindrucksvoll, zu den attraktivsten Arbeitgebern an seinen deutschen Standorten Schwandorf, Landau und Ronneburg zu gehören, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens."Die Mittelständler tragen maßgeblich zu hohen Wachstumsraten und niedriger Arbeitslosigkeit bei. Das Wachstum der ausgezeichneten Unternehmen ist weit überdurchschnittlich und zwar beim Unternehmenserfolg und den Mitarbeiterzahlen", sagte Bayerns Wirtschaftsministerin Aigner kürzlich bei der Verleihung. Für Horsch nahm Geschäftsführer Horst Keller den Preis auf Schloss Schleißheim entgegen. "Diese Auszeichnung ist auch zum vierten Mal für uns etwas ganz Besonderes und ein Ansporn weiter innovativ sein. Der Unternehmenserfolg ist nur durch all unsere Mitarbeiter möglich", sagte Keller."Diese leben wahrhaft unseren Slogan ,Landwirtschaft aus Leidenschaft'. Wir sind in einer Hightech- Branche mit ausgezeichneten Zukunftsaussichten, woran alle Mitarbeiter ihren Anteil hatten und weiter haben werden", sagte der Geschäftsführer. Der Umsatz bei Horsch belief sich im Jahr 2016 auf 300 Millionen Euro bei 1 300 Mitarbeitern. Die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr und die Zukunft seien sehr gut.Horsch möchte an allen Standorten in Deutschland weiterwachsen und neue Mitarbeiter von der Produktion bis hin zur Entwicklung einstellen. Derzeit laufen Planungen für Schwandorf (wir berichteten).