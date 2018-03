Wirtschaft Schwandorf

27.03.2018

Wechsel in der Führung der Wolf Wurstspezialitäten GmbH: Jan Seidel ist seit dem 23. März kaufmännischer Geschäftsführer der Wolf-Firmengruppe und übernimmt damit die bisherigen Aufgaben von Wibo van Kesteren. "Mit Jan Seidel haben wir einen kaufmännischen Geschäftsführer an Bord, der unser Unternehmen aufgrund seiner langjährigen Betriebszugehörigkeit sehr gut kennt und genau weiß, wo die Entwicklungspotentiale liegen", wird der Inhaber und Geschäftsführer Christian Wolf in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. "Ich bin sicher, dass sich daraus zusätzliche Impulse für Wolf ergeben und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Jan Seidel in dieser neuen Konstellation."

Seidel ist seit mehr als 20 Jahren für Wolf tätig und betreute unter anderem die Bereiche Projekt- und Logistikmanagement. Vor seiner Ernennung zum kaufmännischen Geschäftsführer arbeitete der 42-Jährige bereits seit 2001 als Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung und hat unter anderem die unternehmensweite Einführung eines ERP-Systems (Enterprise-Resource-Planning-System) des Herstellers CSB-System AG für alle Bereiche federführend begleitet.