Wirtschaft Schwandorf

21.07.2017

5

0 21.07.2017

Die Trocknungsanlage des Zweckverbands thermische Klärschlammverwertung ist genehmigt. Im Herbst ist Baubeginn für das rund 21 Millionen Euro teure Vorhaben auf dem Gelände des Müllkraftwerks.

Der ZTKS 25 Kläranlagenbetreiber aus den Landkreisen Schwandorf, Neustadt/Waldnaab und Regensburg haben sich im November 2015 zum "Zweckverband Thermische Klärschlammverwertung Schwandorf", "ZTKS", zusammengeschlossen. Ziel dieses Verbandes ist es, in Schwandorf eine Klärschlammtrocknungsanlage zu errichten. Der Standort liegt östlich des Müllkraftwerks auf dem Gelände des Zweckverbandes Müllverwertung Schwandorf (ZMS). Der ZMS ist ebenfalls Gründungsmitglied des Verbandes und wird die Anlage künftig auch betreiben und führt auch die Geschäfte.

In rekordverdächtiger Zeit von gerade mal sieben Monaten ab dem Eingang der Antragsunterlagen genehmigte das Landratsamt Schwandorf als zuständige Genehmigungsbehörde die Klärschlammtrocknungsanlage des Zweckverbandes thermische Klärschlammverwertung Schwandorf (ZTKS) auf dem Gelände neben dem Müllkraftwerk. Landrat Thomas Ebeling übergab am Donnerstag die Unterlagen an den ZTKS-Vorsitzenden, Oberbürgermeister Andreas Feller.Das förmliche, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahrens ist mit Bescheid abgeschlossen. Samt Baunebenkosten wird die Anlage voraussichtlich rund 21 Millionen Euro kosten. Das teilte der ZTKS mit. Schon ein wenig stolz zeigte sich Landrat Thomas Ebeling angesichts der Bearbeitungszeit seiner Behörde. Dieses hochkomplexe Genehmigungsverfahren, in das verschiedenste "Träger öffentlicher Belange" - also zum Beispiel Ämter und Verbände - eingebunden waren, ging sehr flott über die Bühne. Ein im Mai vorgesehener Erörterungstermin musste mangels begründeter Einwendungen nicht stattfinden. Auch dies habe das Verfahren beschleunigt, heißt es in einer Pressemitteilung des ZTKS.Geplanter Baubeginn ist Ende September 2017. Die Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen ist für Mai oder Juni 2018 vorgesehen. Danach beginnt die Vor-Ort-Montage des Bandtrockners, der Mitte September 2018 fertig sein soll. Die Inbetriebnahme der Gesamtanlage ist für Mitte Dezember 2018 vorgesehen.Die Klärschlammtrocknungsanlage wird hauptsächlich aus Annahme- und Zwischenlagereinrichtungen, der eigentlichen Trocknerhalle mit zwei Bandtrocknern und der notwendigen Abluftreinigung sowie Biofiltern bestehen. Die entstehenden Abwässer sollen über eine eigene Druckleitung direkt zur Verbandskläranlage Schwandorf abgeleitet werden.Der Schlamm aus Kläranlagen wird von rund 25 Prozent Trockensubstanz-Gehalt angeliefert, er enthält also zu drei Vierteln Wasser. In der Anlage wird der Wassergehalt auf 10 Prozent reduziert. Die Energie dazu wird das Müllkraftwerk liefern. Das Material wird anschließend als Ersatzbrennstoff verwendet, geplant ist eine Verbrennung im Zementwerk. Eine Verbrennung des getrockneten Schlamms im Müllkraftwerk ist nicht vorgesehen.