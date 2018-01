Wirtschaft Schwandorf

28.01.2018

10

0 28.01.201810

Die Zahl der Rinderzüchter im Landkreis ist weiter rückläufig. Bei der Jahresversammlung der Kreisrinderzucht-Genossenschaft am Freitag im Tierzuchtzentrum Schwandorf belegte Zuchtleiter Dr. Thomas Nibler den fortschreitenden Strukturwandel mit Daten.

Zahl der Betriebe sinkt

1972 hielten im Landkreis 4396 Betriebe Kühe im Stall. 2016 waren es noch 818 und im vergangenen Jahr 781. Die Zahl der Kühe dagegen bleibt seit Jahren mit rund 27 000 nahezu konstant. "Die Betriebe werden weniger, dafür aber immer größer", so die Schlussfolgerung des Zuchtleiters.Alle Kreisgenossenschaften in der Oberpfalz haben Mitgliedsbetriebe verloren. Im Landkreis Schwandorf ging die Zahl um 13 auf aktuell 246 zurück. Die Leistung der Milchkühe verringerte sich 2017 durchschnittlich um 108 Liter auf 7802 Kilogramm pro Tier. Zuchtleiter Dr. Thomas Nibler führt diesen Rückgang auf "die schlechte Futtergrundlage" zurück. Der Mais sei zu trocken und das Grünland zu "verholzt" gewesen. "Das sollte aber heuer wieder besser werden", so die Prognose des Zuchtleiters.Was die Qualität der Rinderzucht anbelangt, sieht Dr. Thomas Nibler die Kreisrinderzucht-Genossenschaft gut aufgestellt. Die Qualität der aufgetriebenen Tiere beweise den Zuchtfortschritt im Landkreis. (Weiterer Bericht folgt.)