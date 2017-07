Wirtschaft Schwandorf

19.07.2017

14

0 19.07.201714

Die Städtische Wasser- und Fernwärmeversorgung erweitert das Fernwärmenetz und investiert 200 000 Euro in den Leitungsbau in der Uferstraße in Dachelhofen. Die Maßnahme dauert bis Mitte September.

Bis dahin müssen die Anwohner mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Dafür bat Oberbürgermeister Andreas Feller bei einer Ortsbesichtigung kürzlich um Verständnis. Werkleiter Walter Zurek kündigte von August bis Oktober weitere Fernwärmeanschlüsse in der Dachelhofer Straße, in der Sütterlinstraße und in der Breslauer Straße an. Im Spätherbst folgen die Bachstraße und die Lindenstraße.Für Walter Zurek leistet die Städtische Fernwärmeversorgung einen wichtigen Beitrag zur Minderung von zusätzlichen Emissionen. Die Investitionen müssten allerdings wirtschaftlich sein. "Dies wird immer schwieriger", so der Werkleiter bei dem Pressetermin in Dachelhofen, "weil die Energiepreise für die Fernwärme in den vergangenen drei Jahren nur gesunken sind".