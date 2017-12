Wirtschaft Schwandorf

20.12.2017

Einer der Gründungsväter des Landmaschinenherstellers Horsch, Walter Horsch, ist am Sonntag im Alter von 87 Jahren verstorben. Das teilte das Unternehmen mit.

Der Verstorbene war ursprünglich Landwirt. Er hatte 1953 einen Hof in Burgstall bei Straubing gepachtet, später kamen zwei weitere Gutshöfe in Niederbayern hinzu. Der Wechsel in den kaufmännischen Bereich begann 1967 mit der Gründung der Handelsgesellschaft Horsch OHG Landau/Isar, die er zusammen mit seinem Cousin, Helmut Horsch, führte. Am 1. Januar 1984 gründete er gemeinsam mit Michael Horsch, Dankwart Horsch, Eckhard Eyer und Hans-Ulrich Horsch die Horsch Maschinen GmbH und wurde zusammen mit Michael Horsch zum Geschäftsführer berufen.Walter Horsch übernahm Aufgaben im kaufmännischen Bereich. Ende des Jahres 2000 übergab Walter Horsch seinen Posten als Geschäftsführer an Horst Keller, blieb dem Unternehmen aber weiter eng verbunden. Walter Horsch war lange Jahre in führenden Funktionen in der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft tätig, 1996 wurde er für sein Engagement mit der Max-Eyth-Denkmünze in Silber geehrt. Die Dank- und Abschiedsfeier findet am Mittwoch, 27. Dezember, um 14 Uhr im FITZentrum statt am Sitzenhof statt. Davor besteht die Möglichkeit, von 9 bis 11.30 Uhr am offenen Sarg Abschied zu nehmen.