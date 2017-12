Wirtschaft Schwandorf

05.12.2017

6

0 05.12.2017

Die Kommunen und Körperschaften, die dem Zweckverband Müllverwertung Schwandorf (ZMS) angehören, werden auch im kommenden Jahr 115 Euro Entgelt pro Gewichtstonne Hausmüll an den ZMS bezahlen. Das ergibt der Haushalt, den die Verbandsversammlung am Dienstag in Schwandorf einstimmig beschloss. Von dieser Seite her droht den Verbrauchern also keine Erhöhung der Müllgebühren. Die Entsorgungslage bleibe weiter angespannt, sagte der Verbandsvorsitzende, Schwandorfs Landrat Thomas Ebeling (CSU). In diesem Jahr werden im Müllkraftwerk über 441 000 Tonnen Abfall verbrannt, davon knapp 299 000 Tonnen Hausmüll. Zusätzlich müssen 21 000 Tonnen Müll in externe Anlagen umgeleitet werden. Die Prognose für das kommende Jahr zielt auf die etwa gleichen Mengen.

Dem deutschen Müllmarkt droht weiteres Ungemach: China plant laut Ebeling ab 1. Januar Importverbote für gemischte und verunreinigte Recyclingkunststoffe. Bis zu 500 000 Tonnen des Materials könnten laut Ebeling auf den Verbrennungsmarkt drücken. Gleichzeitig sind die Müllkraftwerke in Deutschland ausgelastet. Dem ZMS gehören Kommunen und Zweckverbände aus Nordbayern zwischen Hof und Landshut an. Der Verband plant 2018 mit einem Haushalt von etwa 106,6 Millionen Euro.