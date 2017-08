Wirtschaft Schwandorf

Mit über 700 Kunden und einer Netzlänge von mehr als 50 Kilometern gehört die "Fernwärme Schwandorf" zu den zehn größten kommunalen Wärmeversorgern in Bayern. Der Ausbau soll weiter gehen. Ein wichtiger Schritt dazu ist nun getan.

Dadurch ergeben sich zusätzliche Kapazitäten für neue Anschlussnehmer. Walter Zurek, Werkleiter der Städtischen Wasser- und Fernwärmeversorgung

"Allmählich stoßen wir an unsere Leistungsgrenze", sagte Werkleiter Walter Zurek bei der Inbetriebnahme der neuen Fernwärmeauskopplung am Mittwoch auf dem Gelände des Müllkraftwerkes. Über 500 000 Euro investierte die "Wasser- und Fernwärmeversorgung" (SWFS) in die Erweiterung, die die Gesamtleistung nun um ein Drittel auf 36 000 Kilowatt ansteigen lässt. "Dadurch ergeben sich zusätzliche Kapazitäten für neue Anschlussnehmer", so der Werkleiter.In diesem Jahr investiert das städtische Unternehmen weitere 1,1 Millionen Euro in neue Leitungen in der Ufer-, Dachelhofer-, Bach-, Linden-, Rußwurm- und Meiserstraße. Auch der Neubau des Krankenhauses St. Barbara soll angeschlossen werden. Größter Abnehmer ist derzeit die Firma Benteler mit 3000 Kilowatt Leistung. Zum Vergleich: Ein Einfamilienhaus kommt mit 15 Kilowatt aus. Im Winter 2016 reichten die bestehenden Kapazitäten beinahe nicht mehr aus. Um den weiteren Bedarf decken zu können, erweiterte der Anbieter die Anlagen zur Fernwärmeauskopplung und kann nun eine Leistung von 36 000 Kilowatt anbieten. "Dies kam einem Neubau gleich", schildert Michael Diller den enormen Aufwand. Der Projektleiter des "Zweckverbandes Müllverwertung Schwandorf" (ZMS) ging kein Risiko ein und entschied sich für komplett neues Bauteil. "Der Umbau musste schließlich bei laufendem Betrieb erfolgen", gab der technische Leiter des ZMS, Konrad Rieger, zu verstehen. Während der dreimonatigen Bauzeit sei es zu keinen nennenswerten Störungen gekommen.Oberbürgermeister Andreas Feller wertet die erfolgreiche Maßnahme als Beweis dafür, "welch hohe Versorgungssicherheit der Fernwärmeversorgung hat". Über das Netz würden über 700 Kunden mit Energie versorgt, so der OB. Darunter 600 Ein- und Zweifamilienhäuser.