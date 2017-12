Wirtschaft Schwandorf

Die Volksbank Regensburg und die Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau fusionieren. Das teilen die Vorstände bei einer Pressekonferenz mit. Es fehlt noch die Zustimmung der Vertreterversammlung im kommenden Jahr.

"Gesundes Fundament"

Hauptsitz in Regensburg

Schwandorf/Nittenau. Die Sondierungsgespräche laufen bereits seit etwa einem halben Jahr. Nun sind sich die Verantwortlichen über eine Verschmelzung einig geworden. Der Name der genossenschaftlichen Bank soll Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf lauten. Das teilten die Vorstände bereits am Mittwoch bei einem Pressetermin mit.Allerdings belegten sie diese Information mit einer Sperrfrist bis Samstag. Wolfgang Völkl, Vorstandssprecher der Volksbank Regensburg, verriet, dass es auch Gespräche mit anderen Banken gab, die allerdings nicht zielführend gewesen seien.Thomas Stalla, Vertriebsvorstand der Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau, erklärte: "Beide Häuser stehen auf einem wirtschaftlich gesunden Fundament." Der Zusammenschluss sei eine strategische Antwort auf die Herausforderungen, die auf die Banken zukommen. Die immer höhere Regulierung und die voranschreitende Digitalisierung etwa.Völkl sprach außerdem von einem "wachsenden Erlös- und Kostendruck". Stalla betonte: "Es geht nicht darum, dass einer den anderen übernimmt." Außerdem versicherte er, dass sich niemand aus der jeweiligen Region zurückziehen wolle. Vor allem für die Mitarbeiter dürfte die Aussage von Michael Köstler, Vorstand der Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau, interessant gewesen sein: "Es wird keine fusionsbedingte Kündigungen geben." Allerdings heiße das nicht, dass die Bank nicht "die Chancen aus Altersteilzeit oder natürlicher Fluktuation nutzt". Durch die Fusion erhöhen sich die Bilanzsumme auf rund 1,3 Milliarden Euro und die Eigenmittel auf 913 Millionen Euro (Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2016).Zusammen hat die neue Bank 242 Mitarbeiter und 18 Filialen. Wolfgang Völkl, Vorstandssprecher der Volksbank Regensburg, erklärte, dass keine Schließungen geplant sind: "Es ist schon elementar wichtig, sich zu zeigen." Allerdings betonten er und seine Vorstandskollegen, dass der Erhalt der Filialen auch davon abhänge, wie der Kunde die Angebote annehme.Nach der Fusion soll der Hauptsitz der Bank in Regensburg sein, die Hauptgeschäftsstellen in Nittenau, Schwandorf und Regensburg bleiben. "Wir wollen die bestehenden Gebäude weiter nutzen", sagte Völkl. Der Zeitplan sieht vor, dass die Beschlussfassung über die Fusion bei den Vertreterversammlungen der Banken im Mai nächsten Jahres erfolgen soll. Der Zusammenschluss soll dann rückwirkend zum 1. Januar 2018 gelten. Die Vorstände erklärten bei der Pressekonferenz, dass sie von einer Zustimmung bei der Vertreterversammlung ausgehen.