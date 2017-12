Wirtschaft Schwandorf

Was die Grafikerin Marion Stiegler 2014 mit ihrem ersten "Pop-up-Store" in Amberg als Versuch startete, feiert nun auch in Schwandorf Premiere. Noch bis Samstag, 9. Dezember, hat der Kurzzeit-Laden "Winterwunderland" in der Friedrich-Ebert-Straße 5 geöffnet. In Amberg gab es, auch dank Marion Stiegler, schon mehrere Nachahmer die sich kurzzeitig in Leerständen einmieteten und dort erfolgreich ihre Marken und Produkte präsentierten.

Das Prinzip des Pop up-Verkaufs als Zwischennutzung soll nun auch in Schwandorfs Innenstadt für frischen Wind sorgen. Die Stadt unterstütze die Aktion, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Sie übernimmt die Nebenkosten, der Hauseigentümer verzichtet auf die Miete. Was die großen Metropolen schon routiniert vormachen, lasse sich auch in kleineren Städten umsetzen, hofft die Stadt. Die Kurzzeitnutzung biete die Chance einer "Kette", wenn weitere "Nutzer auf Zeit" folgen, und könne die Lücke eines langandauernden Leerstands schließen. Die Kunden freuts außerdem auch, finden sich doch in den Läden meist auch (noch) unbekannte, wertige Produkte und neue Sortimente. Wie im "Winterwunderland" wo Designerin Marion Stiegler und Künstlerin Nicole Matschiner eine winterliche Inszenierung schaffen und dabei in die kreative Trickkiste greifen.Ein weiterer positiver Nebeneffekt zeige sich oft: Der Leerstand werde durch die Zwischennutzung wieder interessant und ziehe neue potentielle Mieter an. "Daher sollten sich gerade Vermieter nicht vor Kurzzeitnutzungen scheuen, sondern diese als Chance sehen, ihren Leerstand schnell wieder dauerhaft zu vermieten", heißt es in der Mitteilung. Das möchten Marion Stiegler und Nicole Matschiner erreichen: Etwas bewegen. Der Shop ist bis Freitag täglich von 11 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 11 bis 15 Uhr geöffnet.