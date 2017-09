Wirtschaft Schwandorf

05.09.2017

05.09.2017

In einer kleinen Feierstunde wurden beim Zweckverband Müllverwertung Schwandorf (ZMS) drei Mitarbeiter für langjährige Betriebszugehörigkeiten im öffentlichen Dienst geehrt. Ausgezeichnet wurden Helmut Strießl (Industriemechaniker, seit 35 Jahre im öffentlichen Dienst) Markus Pirzer (Schichtelektriker, 15 Jahre) und Johannes Bergmann (Mitarbeiter an der Müllumladestation Regensburg, 35 Jahre). ZMS-Verbandsdirektor Thomas Knoll, die zuständigen Abteilungsleiter und der Personalrat würdigten die Leistungen der Arbeitsjubilare und sprachen Glückwünsche aus. Langjährige Betriebs treue stehe für Kontinuität, gewachsene Kompetenz und Identifikation mit dem Betrieb. Sie sei gerade auch in Zeiten, in denen in der Arbeitswelt Flexibilität und Mobilität sehr hoch bewertet werden, von größter Bedeutung und eine wichtige Voraussetzung für den betrieblichen Erfolg. Für die Geehrten gab es als Anerkennung neben der Urkunde auch Zuwendungen.