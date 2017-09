Als Punkt im Ferienprogramm von "Familie Aktiv Altfalter-Schwarzach" stand Malen auf dem Programm. Dieses Angebot führte rund 30 Kinder in den Schloßbauernhof in Altfalter. Dort konnten sie bei strahlendem Sonnenschein auf Leinwänden in verschiedenen Größen ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Auf den Staffeleien, die Franz Kraus gebaut hatte, wurde fleißig und mit verschiedenen Techniken gemalt. Bei der Präsentation der Kunstwerke zum Abschluss waren alle der Meinung, dass es sich um eine tolle Aktion gehandelt hat.

Kurz vor Ferienende stattete "Familie Aktiv Altfalter-Schwarzach" der Sternwarte einen Besuch ab. Zuerst wurde am Spielplatz in Altfalter gemeinsam gegrillt. Gestärkt durch Bratwurstsemmeln ging es kurz vor Einbruch der Dunkelheit für 21 Kinder und 14 Erwachsene nach Dieterskirchen. Bei dieser Sternwarte handelt es sich um eine Volkssternwarte - also eine, die für jedermann öffentlich zugänglich ist. Gespannt folgten die Teilnehmer den Erklärungen und genossen die virtuelle Reise zu Planeten, weit entfernten Galaxien, kosmischen Nebeln und Sternhaufen im Planetarium. Da sich die letzten Regenwolken verzogen hatten, war auch ein Blick durch die Teleskope auf die Krater der Mondoberfläche und die Ringe des Saturns möglich und verschiedene Sternbilder konnten am Nachthimmel erläutert werden.