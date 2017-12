Markt erwirtschaftet fast 3500 Euro für Kinder in Not

Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr folgte nun die zweite Auflage: Der "Sternstundenmarkt" im Garten von Familie Hans und Hermine Hierl auf Initiative von Ingrid und Stephan Steinbacher wurde wieder zu einem Erfolg. Viele Akteure halfen zusammen und boten Glühwein, Apfelpunsch, Bratwürste und Crêpes an. Es konnten auch Basteleien oder Plätzchen für einen guten Zweck gekauft werden. Die Initiatoren bedankten sich bei Familie Hierl dafür, dass sie ihre Gartenanlage zur Verfügung gestellt hatten, bei Bürgermeister Hans Gradl für die musikalische Gestaltung sowie allen Spendern und Helfern. Der große Zusammenhalt zeigte sich auch am nächsten Tag, als viele fleißige Hände beim Abbau wieder aktiv dabei waren. Erfreulich ist auch das Ergebnis: Es kann ein Betrag in Höhe von 3496,65 Euro für Kinder in Not an die Aktion "Sternstunden" überwiesen werden.