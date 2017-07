Das Stodlfest der Freiwilligen Feuerwehr Wölsendorf in seiner 39. Auflage war erneut ein Publikumsmagnet. Bei hochsommerlichen Temperaturen strömten an der zweitägigen Veranstaltung Jung und Alt gleichermaßen zum idyllisch gelegenen Dorfmittelpunkt.

-Wölsendorf. Am Freitagabend übernahm die Partyband "Shoaf" das musikalische Kommando. Zu den Klängen bekannter Schlager und Evergreens schwangen im Stodl Jung und Junggebliebene das Tanzbein. Die laue Sommernacht lockte viele Besucher ins Freie. Sie lauschten den Melodien aus weiterer Entfernung und saßen in geselligen Runden gemütlich beisammen. Traditionell beginnt der Sonntag mit einem Gottesdienst. Zum anschließenden Frühschoppen wurde auch Weizenbier vom Fass ausgeschenkt. Groß war der Andrang zum Mittagstisch. Die Wölsendorfer servierten ihre Spezialitäten aus der Fritteuse und vom Holzkohlengrill. Panierte und frisch herausgebackene Karpfen verwöhnten den Gaumen. Aber auch Steaks und Bratwürstl standen auf der Karte. Der Frauenbund kümmerte sich um Kaffee und Kuchen.Die Akkordeongruppe mit fünf Musikschülern unter der Leitung von Elfriede Bruckner stimmte mit den Liedern "Frohes Wandern", "Schmied-Walzer" und "Down in the Valley" auf das Sommerkonzert der Musikschule Bruckner aus Schwarzenfeld ein. Unter anderem erfreute die Gitarrengruppe mit "Fernando" und Anfänger trugen am Klavier "Der Butzemann", "Hänsel und Gretel" "Sur le pont d'Avignon" überzeugend vor. Eine Flötenschülerin bot "Wir sind zwei Musikanten" und die "Mühlen-Polka" wohlklingend dar. Bei den weiteren Beiträgen "Babicka" und "Tief drin im Böhmerwald" der Akkordeon-Gruppe sprang der Funke über - das Publikum sang klatschend mit. Das Stück "Trio" - sechshändig von zwei Schülern mit ihrer Musiklehrerin am Klavier vorgetragen - belohnten die Besucher mit starkem Applaus.Ab dem Spätnachmittag gab "Seven bridges Orchestra" unter Regie von Musiklehrer Wolfgang Schieder den Ton an und die Band brachte mit ihren schwungvollen Darbietungen Stimmung auf.