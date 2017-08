Ein langes Spalier aus Mitgliedern der Landjugend Unterauerbach, von der "Kleinen Bühne" Unterauerbach, mit Schülern von der Montessori-Schule in Regensburg und Musikern der Blaskapelle Auerbachtal wartete auf das frisch vermählte Paar, Vera und Philipp Fenzl, als dieses nach der Trauung die Pfarrkirche St. Nikolaus in Unterauerbach verließ. Den Traugottesdienst hatte zuvor Kaplan Ulrich Eigendorf in Konzelebration mit Dr. Kuriakose Cherupuzhathottathil abgehalten. Die Blaskapelle Auerbachtal, bei der die Braut seit vielen Jahren am Saxofon und als Ausbilderin aktiv ist, hatte zusammen mit der Band "Zeitlos" die musikalische Gestaltung der Hochzeitsmesse übernommen. Die Lehrerin Vera Fenzl, geborene Killermann, und ihr Ehemann Philipp, Entwicklungsingenieur aus Perschen, wohnen nach der Eheschließung gemeinsam in Regensburg.