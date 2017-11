In Sorge um das Schwarzachtal

"Die Bürger haben das Wort" heißt es in der Einladung. Nach dem einstündigen Vortrag von Bürgermeister Hans Gradl machen die Teilnehmer davon reichlich Gebrauch. Ein Schwerpunkt dabei: die geplante, große Anlage für die Photovoltaik.

Gegen mehr Kosten

Kritik an Beschluss

-Unterauerbach. "Ab wann funktioniert bei uns ein Handyfunk?", wollte Albert Süß mit seiner schriftlichen Anfrage erfahren. Auch sprach er die Behebung des Leerstandes, den Erwerb von Bauplätzen in Unterauerbach, das beim Bau der Straße Unterauerbach - Altendorf in den 70er Jahren entfernte und nicht mehr aufgestellt Totenmarterl sowie die Verwirklichung einer gut erreichbaren Seniorenresidenz an, damit die Menschen möglichst lange am Ort bleiben können. Die Mobilfunkabdeckung in der Gemeinde Schwarzach stelle ein generelles Problem dar, gab Bürgermeister Hans Gradl zu bedenken. Der Landkreis versuche, die weißen Flecken zu verbessern. Aber die Bereitstellung für den Betreiber sei im ländlichen Raum meist unrentabel. Bei Leerständen im Privatbesitz habe die Gemeinde keinerlei Handlungsspielraum. In Unterauerbach stünden vier Bauparzellen zum Verkauf. Diese können auch von Auswärtigen erwerben werden. Zum untergetauchten Marterl liegen der Gemeinde keine Unterlagen vor. Seitens des Landesamtes für Denkmalpflege wurden aber dem Antragssteller bereits Ansprechpartner mitgeteilt. Ein Besucher wies darauf hin, dass auch in Altfalter ein Marterl umgefahren und nicht mehr errichtet wurde.Hinsichtlich des Antrages von Sabine Singer zur vorgesehenen Umgestaltung des Knappenweges in Altfalter, erläuterte der Bürgermeister, dass bereits Vermessungen durchgeführt und Möglichkeiten geprüft wurden. Grundsätzlich sei bei jeder Maßnahme abzuwägen, ob sie zum Unterhalt zähle oder ob die gemeindliche Ausbaubeitragssatzung zur Anwendung komme. Die Anlieger leisteten Ersterschließungsbeiträge für eine funktionierende Straße. Sie drängen darauf, für das erschwerte Anfahren der Rettungsfahrzeuge eine Verbesserung zu erreichen. Für eine weitere Kostenübernahme bestünde keine Bereitschaft, markierte Sabine Singer.Norbert Lehner (Unterauerbach) informierte sich über den Sachstand zum schnellen Internetzugang. Breitbandpate Alexander Schmid gab zur augenblicklichen Situation sehr detailliert Auskunft. Er ging auf die unterschiedlichen Zeitpläne zur Buchbarkeit der einzelnen Ortschaften, die ungleichen Ausbaustandards und die bayerische Förderrichtlinie ein. Die Fertigstellung erfahre der einzelne Bürger rechtzeitig durch die Bekanntgabe in der Tagespresse und aus der Gemeinderatssitzung.In der weiteren Diskussion rückte die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage "Ansdorf" zwischen Wölsendorf und Unterwarnbach ins Zentrum der Wortmeldungen. Vor allem die einstimmige Beschlussfassung zur Einleitung der ersten Schritte fiel auf Kritik. Die Errichtung auf dem vorgesehenen Areal verunstalte das idyllische Schwarzachtal. Ein anderer Standort sollte gefunden werden. Aber einige Bürger sprachen auch von der Notwendigkeit, für die Zukunft eine gesicherte Energieversorgung vorzuhalten, um einen Beitrag zur Energiewende zu leisten.