Ein Fußgänger war am Montag, 25. Dezember, kurz vor 23 Uhr, auf der Staatsstraße 2159 unterwegs. Dabei wurde er von einem Auto erfasst und mittelschwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 31-jähriger Fußgänger auf der Staatsstraße 2159 bei Schwarzach in Richtung Oberviechtach unterwegs. Kurz nach dem Ortsschild stolperte der Fußgänger vermutlich - wie es im Polizeibericht heißt - aufgrund seiner nicht unerheblichen Alkoholisierung und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er von einem Ford frontal erfasst wurde. Am Steuer des Pkws saß 34-jährigen Frau.Der Fußgänger wurde mittelschwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Nahe gelegenes Krankenhaus. Die vier Fahrzeuginsasssen des Pkws blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von schätzungsweise 1200 Euro. Bei dem Fußgänger wurde eine Blutentnahme durchgeführt. An der Unfallstelle unterstützten die Einsatzkräfte die FFW Wölsendorf und Schwarzach.