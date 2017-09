"Aktiv und attraktiv zu bleiben und engagierte Mitglieder zu finden - das gelang der Schützengesellschaft Nabtal Wölsendorf über Generationen hinweg": Lobende Worte gibt es zum 60. "Geburtstag" des Vereins von Zweitem Bürgermeister Franz Grabinger. Unter den Besuchern des Festes ist auch ein besonderer Gast.

-Wölsendorf. Zahlreich fanden sich die Mitglieder, Abordnungen der Feuerwehr, des Frauenbundes, des Gartenbau- und Knappenvereins, Dritter Bürgermeister Franz Herrmann mit Gemeinderäten sowie amtierende und ehemalige Würdenträger im Dorfstodl in Wölsendorf ein. Schützenmeister Franz Winter hob in seiner Rückschau vor allem die Feier zum 50-jährigen Bestehen vor zehn Jahren hervor.Im vergangenen Jahrzehnt sei die Jugendarbeit das prägende Thema gewesen, unterstrich der Sprecher. Theresa Hösl (2014) und Magdalena Fröhlich (2016) qualifizierten sich sogar für die Deutsche Meisterschaft und errangen beachtliche Plätze. "Aber vor allem freue ich mich, dass unser Verein nicht zum alten Eisen gehört", schloss Schützenmeister Franz Winter seine Ausführungen. Die Gäste erhoben ihre Gläser und stießen auf einen geselligen Abend an. Ein besonderes Prosit galt Leo Zweck: Das einzige noch lebende Gründungsmitglied war ebenfalls bei der Feier zu Gast. In Vertretung des Bürgermeisters Hans Gradl gratulierte Franz Grabinger im Namen des Gemeinderates und aller Bürger zum Jubelfest. Die Schützenvereine gehören untrennbar zum kulturellen und sportlichen Leben ihrer Dörfer und Gemeinden und pflegen die Tradition, betonte er und fuhr fort: Viele Mitglieder der Schützengesellschaft "Nabtal" Wölsendorf leisten in ihrer Freizeit innerhalb des Vereins wertvolle, ehrenamtliche Jugendarbeit.Im Mittelpunkt des Vereinszwecks stünden das gesellschaftliche und sportliche Moment über alle Altersgrenzen hinweg, so Grabinger weiter. Im Schützenverein würden viele Menschen anpacken und hätten Spaß daran. "Im Verein ist der Sport am schönsten": Dieser oft bemühte Spruch treffe auf den Schützenverein zu. Das gelte für das Training, die Teilnahme an Wettkämpfen oder das Vorbereiten einer Veranstaltung. Durch die Teilnahme an den Jahreshauptversammlungen wisse er, "dass die Schützengesellschaft Wölsendorf gut aufgestellt ist", merkte Grabinger an. Sein Dank galt dem Vorstand und den Mitgliedern sowie allen, die an der Planung und Vorbereitung des Jubiläums mitwirkten.Anerkennung gebühre denjenigen, die über die 60 Jahre ehrenamtlich und selbstlos Pflichten und Verantwortung übernommen hätten und das Vereinsleben gestalteten. Der Schießsport und die Geselligkeit mögen auch zukünftig die Klammer für ein gutes Miteinander sein, wünschte sich Zweiter Bürgermeister Franz Grabinger. Er wünschte abschließend, dass der Schützenverein auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mit derselben treffsicheren Präzision ins Schwarze treffen möge.