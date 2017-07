Kegelturnier mit Spaßfaktor

Über eine Woche lang rollten die Kugeln auf der Unterauerbacher Kegelbahn. Auf Initiative der Feuerwehr Unterauerbach ging das Turnier zum vierten Mal über die Bühne. Nicht der Erfolg, sondern der Spaß auf der urigen Kegelbahn stand im Vordergrund.

-Unterauerbach. Eine Mannschaft bestand aus vier Teilnehmern, und mit insgesamt zwölf Schub in die Vollen wurde in drei verschiedenen Rubriken gekegelt. Zuerst "5 in die Vollen", dann hieß es mit vier Schub zu spekulieren und die höchste vierstellige Zahl zu erreichen. Zum Finale wurde der "Zufall", oder auch "plus-mal" genannt, ausgespielt. Beim ersten Wettbewerb "In die Vollen" hatte jeder Teilnehmer der Mannschaft fünf Schübe in die Vollen. Es wurden die "Keil" der vier Personen (Mannschaft) zusammengezählt. Als Team mit der höchsten "Keil"-Zahl gewann die "SKK Auerbachtal 1" vor den Willhofer "Rühreiern", den "Unterhöschen" und dem "Gemoarat2". Die Feuerwehr Schwarzach folgte vor den "Rausschmeißern" und den "Stodl-Böllerpulver-Pantschern".Auch beim Wettbewerb "Spekulieren" hatte eine Mannschaft der SKK Auerbachtal die Nase vorne. Jeder Teilnehmer hatte vier Schübe in die Vollen. Nach jedem Schub wird die "Keil"-Zahl der Position einer vierstelligen Zahl zugeordnet. Die höchstmögliche Zahl wäre 9999. Es wurden die "Zahlen" der vier Personen (Mannschaft) zusammenzugezählt. Mit einer Summe von 27 382 gewann die SKK3, vor den "Awa'ner Jaga", den "The Best 4", der "Postweber Blousn" und der "Garde Stulln".Beim Wettbewerb 3 dominiert der Zufallsfaktor. Jeder Teilnehmer der Mannschaft hat drei Schübe in die Vollen. In der Reihenfolge der Schübe wird aus der Keil-Zahl das Ergebnis berechnet. Die beiden ersten Schübe wurden addiert und mit dem dritten Schub multipliziert. Hier machte die "SKK2" das Rennen und verwies das "Beamten-Mikado", "das alte Wölsendorfer Dorf", "Vom Winde verweht (FB Kemnath 3)" und die "GenoHeroes" (Raiba) auf die Ränge. Bei der Einzelwertung aller zwölf Schübe gewannen Wolfgang Wein von der SKK1 und Franz Schwarz von der Feuerwehr Schwarzach mit jeweils 63 Keil den Wettbewerb.Markus Dirschwigl von den Willhofener "Rühreiern" bekam als Preis eine Pfanne frischer Rühreier. Auf den weiteren Plätzen folgten Franz Grabinger (Beamten-Mikado), Robin Kiener (Die Rausschmeißer), Martin Fischer (FiZi1), Markus Burger ("Postweber Blousn), Bernhard Kloner ("Die krummen Gurken" - FG Stulln) und Matthias Butz ("Kramer-Bande"). Wegen der vielen Kindermannschaften wurde eine Sonderwertung berechnet. Es siegten die Mannschaften "Minis Awa 2", "Minis Altfalter-Schwarzach 1" und "Minis Awa 3". In geselliger Runde überreichten Kommandant Anton Grabinger und zweiter Vorsitzender Franz Grabinger die Preise und dankten den Sponsoren.