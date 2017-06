Trauung mit tierischer Überraschung

Schwarzenfeld-.Altfalter. Ein langes Spalier aus Mitgliedern der Katholischen Landjugendbewegung Altfalter, Mitschülerinnen der Hauswirtschaftsschule Nabburg und Freunden hatte sich im Eingangsbereich des Schwarzenfelder Rathauses formiert, als Martin und Rebekka Scheuerer - geborene Bojer - nach ihrer standesamtlichen Hochzeit das Trauzimmer als frisch vermähltes Ehepaar verließen. Die Trauung hatte zweiter Bürgermeister Franz Grabinger in seiner Funktion als Standesbeamter vorgenommen. Bürgermeister Hans Gradl war anschließend einer der ersten Gratulanten. Auf die Brautleute, die im Baugebiet Seidelacker in Altfalter ihr neues Eigenheim bezogen haben, wartete neben vielen guten Wünschen auch eine "tierische Überraschung" in Form von "Vorwerk-Hühnern". Bild: ga