Der "Solarpark Ansdorf" im Schwarzachtal bei Wölsendorf ist wohl gestorben. Unseren Informationen nach verabschiedet sich die Regensburger Firma Voltgrün aus dem Großprojekt zur Stromerzeugung. Bestätigen will dies am Freitag aber noch niemand.

"Solarpark Ansdorf" Das Planungsgebiet des "Solarparks Ansdorf" umfasst knapp 14 Hektar, der Flächenbedarf der Anlage östlich der A 93 auf dem Gemeindegebiet von Schwarzach 110 000 Quadratmeter. Rund 36 000 Module auf 920 Tischen hätten eine Leistung von maximal 280 Kilowatt-Peak geliefert. Der Strom aus Erneuerbaren Energien wäre dann im Umspannwerk Schwarzenfeld ins Netz eingespeist worden. Die Gegner wollen sich nicht als Verhinderer der Energiewende verstanden wissen. Ihnen gehe es um den Erhalt der Flusslandschaft,betonten sie. Der Eigentümer des Grundstücks musste sich jedoch auch ihre harsche Kritik gefallen lassen. Er mache es sich einfach, weil er nicht hier wohne.(ihl)

Die Richtung ist aber klar, und manche Aussagen sprechen Bände. Ein Grund für die Zurückhaltung dürfte darin zu suchen sein, dass am Montag, 29. Januar, ab 19 Uhr der Gemeinderat in der Schwarzacher "Waldschänke" tagt. Das Gremium soll Informationen aus erster Hand erhalten. Bürgermeister Hans Gradl gibt sich am Freitag auf Anfrage von Oberpfalz-Medien recht zugeknöpft. Er bestätigt lediglich den Eingang eines Schreibens der Regensburger Investoren im Laufe dieser Woche. "Die Firma Voltgrün hat sehr wohl das Ohr am Bürger und dementsprechend reagiert," lautet sein vielsagender Satz zum Thema.Dabei spielt er auf den Widerstand eines Teils der Bevölkerung an, der sich unter dem Motto "Für den Erhalt des Landschaftsschutzgebietes Schwarzachtal" zusammengeschlossen und protestiert hat (wir berichteten). "Es waren ja nicht alle dagegen," betont Gradl. Im Gemeinderat sei das Für und Wider ebenfalls diskutiert worden, die Entscheidungen dafür seien aber einstimmig gefallen. Die Zusammenarbeit mit den Vertretern des Unternehmens nannte er "vertrauensvoll und sachlich".Auch der für den "Solarpark Ansdorf" zuständige Voltgrün-Geschäftsführer Stefan Trummer hält sich bedeckt. Er möchte nicht vorpreschen oder dem Gemeinderat vorgreifen. Nur soviel: Aus einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung sowie den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, zum Beispiel zum Wasser-, Landschaftsschutz oder zu Bodendenkmälern, werde ein Gesamtbild erstellt. "Mitte dieser Woche haben wir alle Unterlagen bekommen", sagt Trummer. "Wenn die Akzeptanz und die Wirtschaftlichkeit leidet", erklärt er gegenüber Oberpfalz-Medien, ziehe sich das Unternehmen von einem ins Auge gefassten Vorhaben zurück.Angeblich soll die Untere Naturschutzbehörde Bedenken angemeldet haben. Das 14 Hektar große Areal zwischen Wölsendorf, Altfalter und Pretzabruck liegt im Landschaftsschutzgebiet und hätte für die Verwirklichung des Solarparks herausgenommen werden müssen. Die Regensburger Stromerzeuger untersuchen und beplanen stets mehrere Flächen gleichzeitig.Danach bewerten sie die Eignung der jeweiligen Felder, und da gibt es wohl bessere als Wölsendorf, ist aus Trummers Worten zu schließen. "Die regionale und bürgernahe Umsetzung von Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien ist das Unternehmensziel", umriss Trummer die Firmenphilosophie bereits bei der Vorstellung der Freiflächen-Anlage im Schwarzacher Gemeinderat im Oktober vergangenen Jahres.