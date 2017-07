Politik Schwarzenbach

14.07.2017

7

0 14.07.2017

Verkehrskontrollen in Schwarzenbach? Nicht jeder wird von Sinn und Nutzen dieses Gemeinderatsbeschlusses (wir berichteten) überzeugt sein. Doch Bürgerbeschwerden belegen: Mit der Verkehrsdisziplin in der Gemeinde steht nicht alles zum Besten.

Dorfladen kommt voran Tempo 30 in der Bürgermeister-Schemela-Straße hielten die Räte wegen des geringen Verkehrsaufkommens nicht für nötig. Ein Bürger hatte dies vorgeschlagen, weil Autofahrer auf dieser Zufahrt zum Sportplatz häufig ihre Geschwindigkeit nicht auf Fußgänger und Radfahrer einstellten.



Fortschritte macht laut Thorsten Hallmann der Dorfladen: Die Eintragung ins Handelsregister sei erfolgt, die für die Projektförderung aus EU-Mitteln wichtige Zustimmung der Regierung zum "vorzeitigen Maßnahmenbeginn" eingegangen. Auch stehe der Arbeitskreis in Kontakt mit dem Gleiritscher Dorfladen. Geschäftsführer Walter Schäffler tüftle bereits an Öffnungszeiten und Personalplanung. Ferner beschloss der Gemeinderat eine Detailänderung bei der Außengestaltung des Stromkastens am Pfarrhof. Das gemeindliche Einvernehmen zum Anbau ihres Hauses bekam der Antrag von Melinda Fey und Josef Speckner. (bjp)

"Überhöhte Geschwindigkeit und rücksichtloses Fahren" beklagten vor allem Anwohner der Hauptstraße in einem Brief ans Rathaus. Die Rechts-vor-links-Regelungen in dieser Tempo-30-Zone würden "kaum beachtet", zudem hätten mit dem wachsenden Schwerlastverkehr auch Lärm und Feinstaub zugenommen. "Lastwagen und landwirtschaftliche Fahrzeuge mit bis zu 50 Tonnen befahren ständig mit überhöhter Geschwindigkeit die Hauptstraße. (...) Die Lärmbelästigung dauert teilweise von 5 Uhr morgens bis gegen Mitternacht."Überdies sei "fraglich, ob Straßendecke und Untergrund dieser Belastung dauerhaft standhalten". Die Anlieger seien nicht gewillt, für die Instandsetzung etwaiger Schäden aufzukommen. Neben wirksamen Kontrollen wünsche man sich eine Umgehung, die zumindest den Schwerverkehr vom Straßenzug weglenke.Ein anderer Bürger mahnte Kontroll- und Beschränkungsmaßnahmen auch für die nicht minder überlastete Parksteiner Straße an: "Trotz Kindergarten und Grundschule haben wir oft Verkehr wie auf dem Stachus. Lkw und große landwirtschaftliche Maschinen reihen sich aneinander. Gott sei Dank ist noch keinem Kind etwas passiert, trotz Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h."Bürgermeister Thorsten Hallmann und die Gemeinderäte zeigten Verständnis für die Beschwerden und verwiesen auf den Beschluss über die Kooperation mit dem Verkehrsüberwachungs-Zweckverband, der sich insbesondere um die Einhaltung der Verkehrsregeln bei Kindergarten und Schule sowie in der Hauptstraße kümmern soll. Auch das Verkehrsaufkommen in den wichtigsten Straßen soll, nach Fahrzeugarten getrennt, ermittelt werden. "Nur mit aussagekräftigen Daten können wir weitere Maßnahmen ergreifen und uns mittelfristig auch um eine Umgehungsstraße bemühen."In einer "Bauerngemeinde" wie Schwarzenbach sei freilich eine völlige Sperrung der Hauptverkehrsachsen für den landwirtschaftlichen Verkehr nicht möglich. Andreas Kick (CSU) gab zu bedenken, dass es nicht einfach sein werde, Streckenführungen für Umleitungen oder eine Umgehungsstraße abzustecken. Für ein nüchternes Vorgehen plädierte Sabine Thumfart (FWG): Mit den bestehenden Tempo-30-Regelungen habe man einen wichtigen Schritt vollzogen, nun gehe es darum, an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer zu appellieren.Auf Besonnenheit und Einsicht der Fahrer vertrauten auch Bürgermeister Hallmann und sein Stellvertreter Alfons Przetak (CSU), der zudem auf die baldige Wiederfreigabe der westlichen Hauptstraße beim Pfarrhof verwies: "Danach wird sich manches entspannen."Zur Frage der Anliegerbeteiligung bei der Reparatur von Schwerverkehrsschäden merkte Hallmann an, dass für Straßenunterhalt und Instandsetzungen die Gemeinde zuständig sei. Sollte in vielen Jahren ein neuer Ausbau erforderlich werden, seien hierfür die gemeindlichen Beitragssatzungen maßgeblich: "Diese Satzungen gelten für alle Bürger. Sie können nicht aufgehoben werden, ohne dass Nachteile, etwa bei der Vergabe von Zuschüssen entstünden."