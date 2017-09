Politik Schwarzenbach

07.09.2017

Rund 60 000 Kubikmeter Wasser messen die Verbrauchszähler in den Schwarzenbacher Haushalten. In der Kläranlage aber kommt mit 300 000 Kubikmetern das Fünffache an.

Die Differenz hat einen Namen: Fremdwasser. Das kommt als Regen vom Himmel oder von Feldern aus Drainagen. Ende 2019 läuft die Erlaubnis für die Einleitung der in der Kläranlage gereinigten Abwasser in den Vorfluter ab. Die Gemeinde ist jetzt gefordert Maßnahmen zu treffen, den Fremdwasserzulauf in die Kläranlage gewaltig zu reduzieren. Bürgermeister Thorsten Hallmann stellte im Gemeinderat eine Möglichkeit vor, von der zunächst hauptsächlich die Hausbesitzer in der Moosweiherstraße betroffen sind."Es kommt in der Kläranlage nur noch stark verdünntes Schmutzwasser an", informierte das Gemeindeoberhaupt. Für die Reinigung von 300 000 Kubikmeter Abwasser sei eine Kläranlage notwendig, die 5000 Einwohnerwerten entspreche. Ein solcher Neubau würde rund fünf Millionen Euro kosten. "Das ist nicht tragbar und auch den Bürgern nicht zuzumuten."Der Fremdwasseranteil in der Kläranlage beläuft sich derzeit auf 70 bis 80 Prozent. Über die Jahre verteilt haben man kleine Etappensiege bei der Reduzierung erzielt, der Durchbruch sei aber nicht geschafft worden, zog Hallmann ein Fazit. Es stehe aber fest, dass auch eine größer ausgelegte Kläranlage das Problem nicht löse. Zu sauberes Schmutzwassers verhindere eine ordnungsgemäße Reinigung des Abwassers. Der CSB-Wert, der Chemische Sauerstoffbedarf, im Abwasser stimme nicht mit den Vorgaben überein.Die Überprüfungen der Abwasserkanäle habe ergeben, dass auch bei Trockenwetter permanent Wasser einläuft. Für die mögliche Lösung haben sich Hallmann und Klärwärter Bernd Przetak in Eslarn umgesehen. Dort hat der Markt einen zweiten Kanal verlegt, um Schmutzwasser vom Regen- oder Drainagewasser zu trennen. Der Erfolg sei messbar. Außerdem hat der Markt von den Hauseigentümern Dichtigkeitsnachweise für die Kanäle verlangt.Auch in der Moosweiherstraße soll ein zweiter Kanal zur Aufnahme des Schmutzwassers verlegt werden. Das Niederschlags-, Oberflächen- und Drainagewasser wird dann über die bestehenden Rohre und mit einem Hebewerk in den dort verlaufenden Bach eingeleitet. Außerdem will die Gemeinde Dichtigkeitsnachweise verlangen.Bürgermeister Thorsten Hallmann ist aber sicher, dass jeder Einzelfall eine individuelle Lösung erfordert. Am Montag, 18. September, 18 Uhr, sind die Hauseigentümer der Moosweiherstraße zu einer Besprechung eingeladen. Die Gemeinde hat im Haushaltsplan 50 000 Euro für die Arbeiten eingeplant, weitere 50 000 Euro sollen im kommenden Jahr vorgesehen werden.