Vermischtes Schwarzenbach

09.09.2017

Auf der Kreisstraße NEW 5 bei Schwarzenbach kam es Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Kia-Fahrerin war von Pressath in Richtung Schwarzenbach unterwegs, als sie mit einem anderen Auto frontal zusammenstieß.

Wie die Polizeiinspektion Eschenbach informierte, übersah die 31-Jährige beim Linksabbiegen das Fahrzeug, in dem ein 66-jähriger Mann und dessen Ehefrau (62) saßen. Alle drei kamen mit leichten Verletzungen ins Weidener Krankenhaus. An den Autos entstand laut der Polizei ein Totalschaden in Höhe von 11.000 Euro.