Vermischtes Schwarzenbach

14.06.2017

Schikane und Abzocke? Mit derlei Vorwürfen kritisieren Gegner die Verkehrsüberwachung. Bürgermeister Thorsten Hallmann und der Gemeinderat wollen diese Bedenken zu "mittelfristig denkbaren Kontrollen" nun zerstreuen.

Halteverbot an der Hauptstraße Als Fazit seiner Präsentation des "Zweckverbands Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz" (ZVKVS) zitierte dessen Geschäftsleiter Maximilian Köckritz den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann: "Zentrale Voraussetzung für mehr Verkehrssicherheit ist, dass sich jeder an die geltenden Verkehrsregeln hält. Wo die Einsicht fehlt, sind Kontrollen und Sanktionen unverzichtbar." Dieser Auffassung schlossen sich der Gemeinderat und Bürgermeister Thorsten Hallmann an. Voraussichtlich in der Juli-Sitzung könnte das Thema erneut auf der Tagesordnung stehen. Sollten in naher Zukunft "Sheriffs" über die Parkdisziplin wachen, werden sie auch die Hauptstraße zwischen Kirchplatz und Kreisstraße ins Auge fassen. Wie schon früher angekündigt, beschloss der Gemeinderat einstimmig, auf beiden Seiten ein absolutes Halteverbot zu verhängen. Das Parkplatzangebot in diesem Bereich werde darunter nicht leiden, denn beim Pfarrhof entstünden sieben neue Stellplätze und ein Behindertenparkplatz neu, betonten die Gemeindevertreter. Zudem seien die Stellflächen an der Kirche nur wenige Meter entfernt. (bjp)

"Wir wollen kein Geschäft machen, sondern im Interesse aller Einwohner auf die Einhaltung der Verkehrsregeln hinwirken", unterstrich das Gemeindeoberhaupt in der Gemeinderatssitzung. Vizebürgermeister Alfons Przetak teilte diese Auffassung: "Alle Regeln und Schilder nützen nichts, wenn Verstöße nicht geahndet werden." Die Räte waren sich einig, dass die Verkehrsüberwachung nicht als "schikanös" empfunden werden dürfe. Deshalb sei man froh, mit dem Amberger "Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz" (ZVKVS) einen möglichen Partner gefunden zu haben, betonte Hallmann. ZVKVS-Geschäftsleiter Maximilian Köckritz erklärte: "Die Rechtsform, in der wir arbeiten, und unser Kostenmodell gewährleisten, dass unsere Arbeit über den Verdacht erhaben sein dürfte, zur Einnahmenmaximierung ,Fälle zu generieren'."Bei leichten Parkverstößen dürften sich die Mitarbeiter, die durchweg aus der Region stammten, beispielsweise darauf beschränken, dem Parksünder eine gelbe Karte hinter den Scheibenwischer zu stecken, die noch nicht mit einem Verwarnungs- oder Bußgeld verbunden sei. Das Kennzeichen werde aber notiert. Dass Verkehrsüberwachung kein profitabler Selbstzweck sei, veranschaulichte Köckritz an Hand statistischer Zahlen. So kämen bei 65 km/h acht von zehn Fußgängern, die mit einem Pkw kollidieren, ums Leben, während bei den innerorts erlaubten 50 km/h acht von zehn Fußgängern überlebten. Der Kampf gegen "Wildwuchs" beim Parken habe ebenfalls seinen Sinn: "Bei jedem vierten Einsatz kämpfen Rettungskräfte nicht nur mit Rettungswegblockierern, sondern auch mit falsch geparkten Autos in engen Straßen und Kreuzungsbereichen. Im Notfall zählt oft jede Sekunde." 34 Kommunen in der Oberpfalz und im Kreis Wunsiedel kooperierten bereits mit der ZVKVS.Die Gemeinden könnten entscheiden, ob sie den ruhenden, den fließenden Verkehr oder beides überwachen lassen wollen. Die Überwachung werde ihnen nach Einsatzstunden und die Bearbeitung der Verwarnungs- und Bußgeldverfahren in Rechnung gestellt. Die entsprechenden Verträge würden auf zwei Jahre abgeschlossen.