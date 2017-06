Vermischtes Schwarzenbach

27.06.2017

15

0 27.06.201715

Sage und schreibe 225 000 D-Mark investiert die Gemeinde 1956/57 in den Bau des Schulhauses. Gut angelegtes Geld, heißt es 60 Jahre danach.

Am 31. März 1957 wurde das neue Schulhaus eingeweiht. Überall war von einem "stolzen Werk" der Gemeinde die Rede, nicht zuletzt wegen der hohen Bausumme. Bürgermeister und Gemeinderat hätten sich ein Denkmal gesetzt, hieß es.Unvergessen ist aber auch, dass die Schwarzenbacher einige Opfer gebracht haben. Doch die Zeiten haben sich seither gewaltig geändert. Neue Schulgliederungen traten in Kraft. Aus der eigenständigen Schule wurde eine Außenstelle der Grundschule Parkstein.Unabhängig davon feiert Schwarzenbach am 1. Juli 2017 um 14 Uhr das 60-jährige Bestehen seiner Bildungsstätte. Rektor Armin Aichinger blättert in seinem Büro in der kostbaren Chronik der Schule. Vieles ist mit Hand geschrieben, absolut sauber und obendrein fehlerfrei. "Und das obwohl es damals noch keinen Tintentod gegeben hat", sagt Aichinger anerkennend.Beeindruckend ist vor allem die Geschichte, die zurückgeht bis zum Jahr 1900. Einige erinnerten daran, dass das erste Schulhaus Schwarzenbachs bereits 1846 entstand. Im und nach dem Zweiten Weltkrieg war das Haus Gefangenenlager für Russen und Flüchtlingsunterkunft.Als nach dem Krieg der Schulbetrieb wieder begann, gab es im Gebäude Lehrerwohnungen erster und zweiter Ordnung. Im Jahr 1955 erhielt die Gemeinde schließlich die schulaufsichtliche Genehmigung für einen Neubau.1966/1967 lautete eine NT-Überschrift "Zwei Schulorte zusammengeschlossen" mit dem Untertitel "Gemeinden Schwarzenbach und Dießfurt gründeten Schulverband". Doch lange währte diese Rechtsform nicht. Am 19. Juli 1969 wurde die Auflösung der katholischen Bekenntnisschulen Parkstein und Schwarzenbach rechtskräftig. An deren Stelle trat die öffentliche Volksschule Parkstein mit den Schulorten Parkstein und Schwarzenbach. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Aber es gibt laut Rektor Armin Aichinger dennoch einige Auffälligkeiten: Die Schüler aus Schwarzenbach besuchen die weiterführenden Schulen in Pressath und das Gymnasium in Eschenbach, die Parksteiner Kinder die Mittelschule Altenstadt und das Gymnasium Neustadt. (Hintergrund)