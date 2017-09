Freizeit Schwarzenfeld

12.09.2017

0 12.09.2017

Zum Ferienende bot der Bergknappenverein Stulln/Schwarzenfeld interessierten Kindern ein spannendes Programm. Sie erhielten einen knappen Einblick in den Bergbau im Wölsendorfer Revier und besuchten die kürzlich eingeweihte Gedenkstätte.

Schwarzenfeld/Stulln. Vorsitzender Jürgen Ferschl und Mitglied Klaus Zühlke übernahmen die Betreuung am Reichhart-Schacht in Freiung, erinnerten an die Bedeutung des Flussspatbergbaus und führten anschließend in die Handhabung von GPS-Geräten ein. Mithilfe dieses Ortungsverfahrens wanderten die Mädchen und Buben in zwei Gruppen zur Grube Hermine. An den einzelnen Zwischenstationen mussten die Teilnehmer Rätsel zum Thema Bergbau und zu Allgemeinwissen lösen. Mit dem Ergebnis konnte jeweils der nächste Punkt gefunden werden - gleichsam eine Schnitzeljagd mit GPS. Der Weg führte an der Grube Cäcilia und am Venetianer-Schacht vorbei.Am Ziel warteten auf die Kinder Getränke und sie stärkten sich zum Abschluss mit einer Brotzeit.