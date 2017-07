Freizeit Schwarzenfeld

25.07.2017

17

0 25.07.201717

Der Ortsverband der Jungen Union Schwarzenfeld nahm zum Sommeranfang die Bolzplätze des Marktes unter die Lupe. Der Bolzplatztest wird alle zwei Jahre durchgeführt und fand heuer bereits das fünfte Mal statt. Testsieger wurden die Bolzplätze in Irrenlohe und im Baugebiet Süd.

Die Sieger

Streetballfelder verlegen

Noten Bolzplätze



Die Benotung erfolgt in dieser Reihenfolge: Tore - Sauberkeit - Bodenqualität - Umgebung. Irrenlohe: 1/1/1/1. Süd: 1/1/1/1. Mini-Spielfeld: 3/2/1/1. Sonnenried: 2/2/2/1. Traunricht: 4/1/2/2.



Ruit: 3/1/4/2. Deiselkühn: 2/1/2/5. Kögl: 6/1/2/2. Asbach: 6/2/6/2. Flora: kein Bolzplatz vorhanden



Streetballfelder



Die Benotung erfolgt in dieser Reihenfolge: Sauberkeit - Sicherheit - Umgebung. Süd: unbespielbar, da ein Rasenplatz. Park: 2/4/1.



Beachvollyballfeld



Die Benotung erfolgt in dieser Reihenfolge: Sauberkeit - Sicherheit - Umgebung. Naherholungsgebiet Nord: 1/1/1.

Geprüfte Kriterien waren wieder "Zustand der Tore", "Bodenbeschaffenheit", "Sauberkeit" und "Umgebung/Sonstiges". Besonders wurde darauf geachtet, ob die Tore zur Größe des Spielfelds passen, dass Tornetze vorhanden sind und wie der Boden beschaffen ist. Außerdem wurde darauf geachtet, ob Bänke und Mülleimer in ausreichender Form vorhanden sind.Die Junge Union wurde in diesem Jahr bei ihrem Test von drei geprüften Fußball-Schiedsrichtern unterstützt, welche vor allem die Sicherheit und Bespielbarkeit der Plätze bewerteten. Erstmals wurden in den Test auch die beiden Streetballfelder und das Beachvollyballfeld am Forsterweiher mit einbezogen.Testsieger wurden in diesem Jahr die Bolzplätze in Irrenlohe und im Baugebiet Süd. Neben einer tollen Umgebung überzeugen die Plätze durch gepflegten Rasen und neue Tore. Vorsitzender Boris Bodensteiner: "Die beiden Plätze sind Musterbeispiele für einen Bolzplatz. Man könnte froh sein, falls alle Plätze so aussehen würden. Wir sind besonders froh, dass der Bolzplatz im Baugebiet Süd nach unserer Anregung im letzten Test neue Tornetze bekommen hat."Auch die Bolzplätze in Deiselkühn, Traunricht und Sonnenried laden zum Fußballspielen ein. Das zwischen Sportpark und Forsterweiher befindliche Minispielfeld stellt mit dem Kunstrasen einen Höhepunkt dar und stellt für jeden Fußballfreund ein besonderes Erlebnis dar.Im Allgemeinen zeigt die Junge Union sich mit dem Zustand der Bolzplätze zufrieden. Dennoch hat die Junge Union bei ihrem Test ein paar Mängel erkannt. Der Platz im Baugebiet Ruit besitzt nur noch einen sandigen Untergrund, so dass neuer Rasen gesäht werden sollte. In den Ortschaften Kögl und Asbach sind die Tore rostig und die Tornetze löchrig oder fehlen komplett und auch der Boden macht einen unebenen Eindruck. Beide Plätze würden ein Überholung benötigen.Auch in Traunricht sollten die Tornetze erneuert werden. Bezüglich der Sauberkeit und Sicherheit gibt es bei keinem der Plätze bedenken. Dazu der stellvertretende JU-Vorsitzende Daniel Fuhrmann: "Alle Bolzplätze sind in einen absolut sauberem Zustand und man kann bedenkenlos Fußball spielen. Wir sprechen dem Bauhof ein großes Lob aus!"Unzufrieden zeigts sich die Junge Union, dass gerade im Baugebiet Flora, in dem junge Familien mit Kindern wohnen kein Bolzplatz vorhanden ist. Hier gilt es für die Gemeinde zeitnah eine Lösung zu finden. Vorsitzender Boris Bodensteiner: "Wir haben im Haushaltsplan bereits seit 2015 dafür Finanzmittel eingeplant. Ich werde an diesem Thema dran bleiben, aus welchem Grund hier noch nichts passiert ist."Der stellvertretende Vorsitzende und aktive Basketballer Kilian Mauderer kritisierte die aktuellen Streetballfelder: "Der Platz im Baugebiet Süd ist unbespielbar. Basketball auf einen Rasenplatz ist nicht möglich.!" Auch der Platz im Schloßpark ist mit der Regenrinne in unmittelbarer Nähe zum Spielfeld und dadurch, dass der Korb auf einer Kante stehe, in Hinsicht auf Verletzungsrisiko nicht optimal. Die Junge Union schlägt vor, den Korb aus dem Baugebiet Süd in das Naherholungsgebiet Nord zu verlegen. So könnte ohne Aufwand die Situation verbessert werden.Zusätzlich würde ein Streetballfeld am Forsterweiher das Freizeitangebot im Naherholungsgebiet Nord um den Forsterweiher zusammen mit dem entstehenden Kiosk, Beachvollyballfeld, dem Minispielfeld und der Skateranlage abrunden.