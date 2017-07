Freizeit Schwarzenfeld

13.07.2017

Zum zehnten Mal veranstaltet der Markt zusammen mit den Schwarzenfelder Vereinen ein Ferienprogramm während der Sommerferien. Kinder und Jugendlichen bietet dabei sich eine Fülle von Freizeitgestaltungen. "Damit Ferienzeit nicht langweilig wird, haben sich Vereine und der Markt spannende Veranstaltungen ausgedacht", hieß es.

19 Vereine beteiligen sich am vielseitigen Programm, was für Lisa Wilhelm vom Rathaus als Macherin des Programmes der Beweis für ein funktionierendes Vereinsleben im Markt ist."Spaß, Spiel und Sport" erwartet die Kinder beim großen Zeltlager der Siedlergemeinschaft vom 30. Juli bis 6. August in Neustadt/Coburg. "Selber pflanzen in einer Gärtnerei" wird den Teilnehmern durch Organisation des Gesang- und Musikvereines am 1. August bei der Gärtnerei Ziereis geboten und mit Beginn am gleichen Tag und andauernd bis 4. August, lädt die Kolpingfamilie zu Kalligrafie mit schwungvollem Pinsel ein. Die Gebietsverkehrswacht bietet den jungen Radfahrern Infos über sicheres Fahren mit dem Bike am 2. August und auf der Tennisanlage werden am 4. August unter fachmännischer Anleitung die Bälle übers Netz befördert. Paddelspaß auf der Naab ist mit der Wasserwacht am Tag darauf angesagt und Spaß bei Judo bei einem Schnuppertraining , können die künftigen Kampfsportler am 7. und 8. August erfahren. Das Lehrbienenheim und damit das Reich der fleißigen Insekten, ist am 8. August Ziel bei den Imkern, während am nächsten Tag der Schnupferclub bastelt, grillt und verlost. Einmal Pumptrack fahren, warum nicht? Bei den Mountainbikern des FC Schwarzenfeld ist dies am Samstag, 12. August möglich. Zipfelbob- und Sandskifahren bietet der Skiclub am Feiertag 15. August am Monte Kaolino an und die Kegler machen am 16. August mit ihrer Sportart vertraut. Zum Greifen nah, sind Adler und Geier auf der Rosenburg im Altmühltal am 17. August, die mit der Feuerwehr Pretzabruck besucht werden. Den Umgang mit Pfeil und Bogen nach Manier Robin Hoods, erfahren die Teilnehmer am 19. August bei der Schützengesellschaft. Basteln, Bücher und Theater sind in der Bücherei am 25. angesagt, während am nächsten Tag die Schützengilde Frotzersicht eine spaßhafte Schützenolympiade anbietet. Die Schwandorfer Felsenkeller mit ihren vielen Geheimnissen warten am 28. August auf die kleinen Detektive. Organisator ist der Markt, der auch das Pizza backen im Pizzahaus am nächsten Tag vorbereiten wird.Die Sparte Turnen des 1. FC stellt einen großen Geräteparcours am 29. August zur Verfügung und ein Ausflug am 30. August unter Organisation des Marktes wiederum , führt in den Erlebnispark Wasser - Fisch - Natur bei Rauberweiherhaus. Unterwegs mit der Kräuterhexe im Schlosspark am 31. August und am nächsten Tag das Basteln kleiner Geschenke im BRK-Heim, wird ebenfalls vom Markt organisiert. Schätze mit GPS-Geräten zu finden, erhofft sich de Bergknappenverein Stulln am 7. September mit Treffpunkt beim Reichhartschacht.Bestens angenommen wurde seit Einführung der Betreuungswoche durch den Markt dieses Angebot, das vom 28. August bis 1. September zur Verfügung steht. Maximal zehn Kinder können im Alter von 5 bis 9 Jahren im BRK-Heim daran teilnehmen.Flyers zu diesen Angeboten liegen in diversen Geschäften, der Schule und im Rathaus aus. Anmeldungen sind ausschließlich im Rathaus vorzunehmen. Ein eigener Anmeldebogen steht unter www.schwarzenfeld. de mit detaillierten Angaben online zur Verfügung .