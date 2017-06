Kultur Schwarzenfeld

20.06.2017

Am kommenden Samstag und Sonntag herrscht Ausnahmezustand in Schwarzenfeld. Erstmalig dauert das Bürgerfest zwei Tage und soll damit nach überwiegendem Wunsch der teilnehmenden Vereine mit einem sommerlichen Samstagabend einen Höhepunkt erreichen.

Für Wein-Freunde

19 Vereine und Hilfsorganisationen beteiligen sich am Fest. Mit einem umfangreichen Programm im Bereich von Musik und Vorführungen, mit vielseitigem, kulinarischem Angebot und Unterhaltung an vier Hauptplätzen mit Bühnen im Marktzentrum laden die Gastgeber ein.Das Organisationsteam im Rathaus, bestehend aus Lisa Wilhelm und Albert Faderl, hat ein buntes Angebot für Alt und Jung zusammengetragen. Erstmals kommen die kleinen Besucher mit einer Spielstraße mit Hüpfburg - vom Platz am Kreuz die Hauptstraße hinauf - zu einem "Großspielplatz" der besonderen Art.Am Samstag, um 17 Uhr, wird Bürgermeister Manfred Rodde am Platz am Kreuz das Festwochenende zu Klängen der Musikkapelle eröffnen. Gesangs- und Tanzeinlagen der Kindergärten folgen unmittelbar nach dem offiziellen Beginn, an dem auch die Kindertanzgruppe "Rainbows" auftreten wird. Jazzig-musikalisch weiter geht es mit der Unterhaltungsband "Swing A Ling Ding" und einer orientalischen Tanzshow gegen 22.30 Uhr, sowie einer Feuershow mit "Theater Sinnesrausch" ab 23.30 Uhr.In der Schlossstraße ist wieder "Oischnak" zu Hause und hat mit Beginn um 17 Uhr "Voice and Chords", ab 19 Uhr die lokal bekannten "Jukebox Heros" und ab 21 Uhr "Black Smarties" zu Gast auf der Bühne. Mit einer Lichtschießanlage bietet die Schützengesellschaft eine Besonderheit.Motorradfreunde und der FC Schwarzenfeld haben sich auf dem Bauer-Areal zusammengetan und bieten neben Torwandschießen und Kegeln ab 19 Uhr einen "Vollgasrockabend" mit "The Guiterrorists". In der daneben gelegenen Brauhausgasse zeigt die FFW Frotzersricht eine Wasserattraktion und der Schnupferclub stellt seine "Starke Berta" vor.Stimmung pur mit Tanzbühne, Chorgesang und Weinen samt Brotzeiten, sowie Unterhaltung durch die Stimmungsband "Kawogl" ist beim Bergchor und den Trachtlern in der Weinlaube im Apothekerhof angesagt. Beim "Wittleben-Parkplatz" am oberen Ende der Hauptstraße sorgt der Stammtisch Carola mit einem Alleinunterhalter, Torwandschießen, Bullenreiten und mehr für ausgiebigen Unterhaltungswert.Am Sonntag geht es am Platz am Kreuz um 10 Uhr mit Blasmusik durch die hiesige Musikkapelle mit einem Frühschoppen los. Um 13 Uhr führt die Schule "Tanz und Musik" vor; und nachdem die Band "Aussensaiter" musikalisch unterhält, kommt um 15 Uhr ein besonderes Glanzlicht zur Aufführung: Der Nationalkader der Tanzgruppe "Buggy-Babies" aus Bruck mit deutschen Vizemeistern bietet einen Aufritt. Die Musikschule Bruckner setzt das Programm im Zentrum ab 17 Uhr fort, während die Naabtal-Schnupfer mit einem Bürgerschnupfen aufwarten. Die Schlossstraße beschallt "Lisbeth" ab 10 Uhr, bevor "Bens Stone" ab 14 Uhr in die Saiten greift. Ab 17 Uhr Musik mit "DJ Sandy".Zum Weißwurstfrühschoppen mit den "Allerscheynst'n" und Endspurt mit Bürgermeister-DJ Fenkerl laden die Motorradfreunde ein. Die FFW Schwarzenfeld wartet mit einer Fahrzeugschau auf. Schaubacken bei Kaffee und Kuchen und Tombola ist in der Hauptstraße im Eckerthof beim Frauenbund angesagt, während "Fabellini" und "Schabernack" die Spielstraße belustigen. Einen "Saftladen" haben die Ministranten der Pfarrei im Eckerthof zu bieten. Die Gemeindebücherei beteiligt sich in der Hauptstraße mit einem Bücherflohmarkt und in der Weinlaube, in der es auch Bier gibt, kann bei zünftigen Klängen der "Zoigl-Blousn" ab 10 Uhr Frühschoppen oder Mittagessen mit Schweinbraten und Knödel gehalten werden. Dazu der Auftritt der Trachtler mit Tanz und Plattln um 14.30 Uhr und Chorgesang des Männerchores um 16 Uhr.