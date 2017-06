Kultur Schwarzenfeld

20.06.2017

1

0 20.06.2017

Am Gedenktag der Heiligen Gemma Galgani wurde im Rahmen der Sext, dem Mittagsgebet der Kirche, Postulant Arthur Reuter von Pater Provinzial Gregor Lenzen mit dem Habit der Passion bekleidet. Er trägt von nun an den Ordensnamen Bruder Arthur vom Barmherzigen Vater. "Wir freuen uns sehr einen weiteren Bruderkanditaten in unseren Reihen zu haben", heißt es in einer Veröffentlichung der Kongregation. Bruder Arthur wird sein Noviziatsjahr in Schwarzenfeld verbringen.