Kultur Schwarzenfeld

19.06.2017

3

0 19.06.2017

Die Mitglieder des Fördervereins für Kirchenmusik im Dekanat Nabburg trafen sich zu ihrer Jahreshauptversammlung im Alten Pfarrhof. Vorsitzender Michael Koch ließ das vergangene Vereinsjahr in einem Rückblick Revue passieren und sprach dabei einige markante Veranstaltungen an.

Im Förderverein freute man sich auch in diesem Jahr über zwei neue Mitglieder. In seinen Ausblick auf die bevorstehenden Monate stellte Michael Koch die Aufführung der Cäcilienmesse von Charles Gounod am Christkönigssonntag, dem 26. November, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef in Unterköblitz in den Mittelpunkt.Der Dekanatschor wird bei Gounods Meisterwerk von einem Orchester aus dem Dekanat Schwandorf und Bläsern aus Schwarzenfeld begleitet. Michael Koch war in diesem Zusammenhang stolz darauf, dass diese Aufführung - bis auf die Solistenpassagen - von einheimischen Musikern dargebracht wird.