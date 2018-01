Kultur Schwarzenfeld

25.01.2018

Der energetische Umbau der Bücherei im Rathaus war das prägende Ereignis im vergangenen Jahr. Erstaunlicherweise hat die Zwangsschließung die Ausleihzahlen kaum beeinträchtigt.

Fast 300 Stunden offen

Dass die Bücherei und ihr Angebot immer wieder auf gute Resonanz stoßen, zeigte sich unter anderem im letzten März, als sich 100 Zuhörer im Sitzungssaal des Schwarzenfelder Rathauses amüsierten. Da damals die Vorarbeiten für die energetische Sanierung liefen, war der Saal schon ausgeräumt worden, es war also genügend Platz für Hubert Tremls Vorstellung, die vom "Treffpunkt Bücherei Schwarzenfeld" organisiert worden war. Und seine "Künstlergarderobe" hatte man im kleinen Sitzungssaal eingerichtet, wo sonst die Asylsozialberatung ihre Sprechstunden abhält.Die Bücherei war im vergangenen Jahr 298 Stunden geöffnet, wie aus einem Bericht von Manuela Irlbacher und Andrea Muckenschnabel hervorgeht, die dem ehrenamtlichen Bücherei-Team Schwarzenfeld vorstehen. "Heuer steht das 40-Jährige Gemeindebücherei-Jubiläum an", blicken sie voraus und weisen darauf hin, dass man seit einiger Zeit unter www.buecherei.schwarzenfeld.de den Medienbestand einsehen und verwalten kann. Besonders stolz ist das Team von derzeit 21 Ehrenamtlichen, dass - trotz der Schließung während der sommerlichen Umbauphase von vier Wochen - die Ausleihzahlen der gesamten Medien mit 22 100 Ausleihen ähnlich dem Vorjahr liegen.Ein Ausblick auf 2018 listet unter anderem die Kooperation mit der Grundschule und deren Nachmittagsbetreuung sowie den Kindergärten von Schwarzenfeld auf, außerdem Vorlesestunden für Kinder ab vier Jahren. Die Bücherei nimmt auch teil am Kinder-Ferienprogramm und bietet für die Erwachsenen Lesekreis-Treffen jeden ersten Donnerstag im Monat. Dazu kommen eine Krimi-Lesung und eine kulinarische Nacht. (Hintergrund)