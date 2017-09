Politik Schwarzenfeld

Die gleiche Postleitzahl "8472" war Auslöser für die Partnerschaft zwischen dem Markt Schwarzenfeld und der Gemeinde Straß in der Steiermark. Sie ist seit der Einführung des neuen Postleitzahlenbuches gestrichen und durch "92521" ersetzt. Aber die Verbindung ist weiterhin stark verwurzelt.

Gedenken an Gründer

Kupferstich mit Wappen

Das 40-jährige Jubiläum erhielt einen festlichen, geselligen Rahmen und Erinnerungsgeschenke wurden ausgetauscht. Zum Sektempfang im Schloss Schwarzenfeld drängten sich dicht die zahlreich geladenen Gäste: Repräsentanten und Freunde der Partnergemeinde - unter ihnen Bürgermeister Reinhold Höflechner, sein Vize Ewald Schantl und Altbürgermeister Franz Tscherner mit ihren Gattinnen. Anwesewnd waren überdies Schwarzenfelder Markträte, Altbürgermeister Michael Niederalt mit Ehefrau Maria, Rektor Helmut Schuster, ehemalige Markträte aus der Gründerzeit, Pfarrer Heinrich Rosner, Pfarrvikar Joseph Kokkoth und Vertreter der Vereine."Im Jahr 1977 wurde die Partnerschaftsurkunde von den Bürgermeistern Ferdinand Schwarz und Ludwig Ettl unterzeichnet", erinnerte Marktoberhaupt Manfred Rodde in seiner Rückblende. In diesen vier Jahrzehnten habe sich viel verändert: Die Trennung Europas und Deutschlands wurde überwunden, der Euro verdrängte die DM und den Schilling, das Internet verbindet die ganze Welt, Briefe sind Mangelware, die Menschen sind mit E-Mails und WhatApps in Verbindung."Eine Partnerschaft, die 40 Jahre überdauert, ist schon etwas Besonderes", versicherte der Bürgermeister. Es sei ihm eine Ehre, in seiner 15-jährigen Amtszeit einen Beitrag zur Pflege und zum Fortbestand der Gemeindepartnerschaft beigetragen zu haben. Neben den "offiziellen" gegenseitigen Besuchen seien vor allem die persönlichen Beziehungen und Freundschaften der Nährboden.Dankbar gingen seine Gedanken zurück an die Gründer in den 1970er Jahren. Die ersten Kontakte entstanden durch die gemeinsame Postleitzahl. Zum Gedenken an die verstorbenen, damaligen Bürgermeister Ferdinand Schwarz und Heinz Neubauer sowie an Ludwig Ettl, Richard Kocher und weiterer Bürger erhoben sich die Gäste von ihren Plätzen.Vier von den 1977 amtierenden Markträten - Ottmar Hochmuth, Josef Nerf, Werner Norgauer und Altbürgermeister Michael Niederalt, sowie Pressebegleiter Josef Schießl - konnten mitfeiern. Der Buchtalchor mit den anwesenden Sängern Josef Brandner, Erwin Oppelt und Josef Nerf baute freundschaftliche Beziehungen auf und belebte die Partnerschaft. Die Begegnungen der Gemeinderäte, der Mitarbeiter der Verwaltungen oder die Verbindung zwischen den Chören und Vereinen gaben der Partnerschaft ein Gesicht."Diese im Kleinen gelebte Völkerverständigung ist unser Beitrag für ein friedliches Europa. Unsere Nachfahren möchten die Beziehungen auch in den nächsten Jahrzehnten so gestalten, dass noch viele Partnerschaftsjubiläen gefeiert werden können", wünschte sich Bürgermeister Manfred Rodde.Sein Amtskollege der Partnerschaftsgemeinde Straß, Reinhold Höflechner, rief den ersten Besuch des Marktrates Schwarzenfeld vom 18. bis 21. Mai 1977 mit der offiziellen Übergabe der Partnerschaftsurkunde der Marktgemeinde Straß ins Gedächtnis zurück. "Partnerschaften wirken völkerverbindend, wenn sie von Mensch zu Mensch, vor allem von kleinen Gemeinschaften aufgebaut werden. Nur so kann Größeres erreicht werden", gab der damalige Bürgermeister Ferdinand Schwarz als Leitgedanken mit auf den Weg. Beim Gegenbesuch im April 1978 erfolgte die Überreichung der Partnerschaftsurkunde der Marktgemeinde Schwarzenfeld. Bürgermeister Ludwig Ettl verwies auf die Gemeinsamkeiten beider Kommunen: die Grenzlage mit den vielseitigen gleichen Problemen und Aufgaben. Ein Höhepunkt war der gemeinsame Auftritt von Buchtal- und Miesbergchor mit 90 Männerstimmen. Die Vereinbarung, jeweils in einer Legislaturperiode gegenseitige Partnerschaftstreffen durchzuführen, wird eingehalten.Humorvoll und unter Einflechtung von Anekdoten erinnerte der Sprecher an diverse Zusammenkünfte und Begebenheiten. An Altbürgermeister Michael Niederalt - er feiert in den nächsten Tagen den 90. Geburtstag - überreichte Bürgermeister Reinhold Höflechner eine handgefertigte Ikone des heiligen Michael. Bürgermeister Reinhold Höflechner wünschte sich, dass ein Kupferstich mit den Wappen beider Gemeinden und dem Aufdruck "Schwarzenfeld - Straß in Steiermark 1977-2017 40 Jahre Gemeindepartnerschaft" im renovierten Rathaus einen gebührenden Platz finde. Am mitgebrachten Münzprägestock konnten Gedenkmünzen mit der Umschrift "Schwarzenfeld und Straß in Steiermark 40 Jahre Partnerschaft" geschlagen werden. Karina Schafberger (Querflöte) und Michael Koch (Klavier) begleiteten die Festveranstaltung musikalisch.