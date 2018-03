Politik Schwarzenfeld

27.03.2018

Das Ehrenamt hat in Bayern eine lange Tradition und trägt maßgeblich zum sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft bei. Fast jeder Zweite über 14 Jahren engagiert sich an unterschiedlichsten Stellen - als Schülerlotse, als Vereinsvorstand, bei der Feuerwehr, im Rettungsdienst, in Sportvereinen, im Kirchenchor, im Elternbeirat oder in der Kommunalpolitik. Als kleine Geste des Dankes veranstaltet die SPD-Landtagsfraktion einen Ehrenamtsempfang. Er findet am Montag, 9. April, um 18.30 Uhr im Miesberg-Restaurant statt. Dazu kommt auch MdL Ruth Waldmann, die Sprecherin der Fraktion für bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt. Die Veranstaltung wird von den Geschwistern Winterer musikalisch begleitet.